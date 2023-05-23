Созданное ИИ фейковое фото взрыва в Пентагоне снизило индекс S&P 500 на 0,3% ($500 млрд)

Фальшивая фотография взрыва в штаб-квартире Министерства обороны США (Пентагон), созданная ИИ, обрушила стоимость 500 крупнейших американских компаний на $500 млрд – индекс S&P 500 потерял 30 пунктов за несколько минут. Индекс отскочил обратно, когда стало ясно, что фото поддельное.

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На изображении, впервые появившемся в Facebook, виден большой столб дыма возле Министерства обороны США. Пост учетной записи Facebook, первой опубликовавшей фото и связанной с конспирологической группой QAnon, был заблокирован социальной сетью. В Facebook заявили, что изображение было «проверено независимыми фактами». Фото быстро распространилось в Twitter, не без помощи аккаунта российских пропагандистов RT.

Дежурный офицер Пентагона сообщил, что в понедельник утром информации об инцидентах не поступало. Полицейское управление Арлингтона написало в Twitter: «Никаких взрывов или инцидентов не происходит на территории Пентагона или рядом с ней, и нет непосредственной опасности или опасности для населения».

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) May 22, 2023

Еще до официальных опровержений внимательные пользователи соцсетей указали, что фото похоже на сгенерированное ИИ. Ник Уотерс, исследователь из группы Bellingcat, говорит, что шок от слухов о взрыве возле Пентагона побудил его изучить фотографию.

Confident that this picture claiming to show an «explosion near the pentagon» is AI generated. Check out the frontage of the building, and the way the fence melds into the crowd barriers. There’s also no other images, videos or people posting as first hand witnesses. pic.twitter.com/t1YKQabuNL — Nick Waters (@N_Waters89) May 22, 2023

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«Посмотрите на фасад здания и на то, как забор сливается с барьерами от толпы. Также нет никаких других изображений, видео или людей, публикующих свидетельства из первых рук».

Когда факт подделки стал известен, пользователи Twitter начали удалять твиты и публиковать опровержения. RT и ZeroHedge удалили твиты с изображением, а ZeroHedge заявил, что фотография признана фейковой. Платный аккаунт под названием Bloomberg Feed, на котором также была размещена фотография, был заблокирован.

Представитель Bloomberg News заявил, что пользователи Bloomberg Feed и Walter Bloomberg, которые публиковали фото, не связаны с Bloomberg News.

Прошествие – свидетельство того, каким образом ИИ может влиять на мировые события. Также, учитывая источник фальшивого фото и многих из тех, кто его распространял, происшествие можно считать примером создания пропаганды с помощью ИИ.

Источник: Bloomberg