Создатель Final Fantasy анонсировал новую классическую RPG-игру Fantasian





Хиронобу Сакагучи, создавший в своё время серию игр Final Fantasy, анонсировал свой новый проект под названием Fantasian. Новая игра выполнена в жанре RPG, а её события разворачиваются в фэнтезийном мире.

Разработкой Fantasian занимается студия Mistwalker, которую Сакагучи основал в 2004 году. Идея создать новый проект зародилась около 3 лет назад когда Хиронобу Сакагучи и несколько соавторов впервые за долгие годы переиграли Final Fantasy IV. И это заставила автора «вернуться к своим корням».

Fantasian повествует о мире, управляемом машинами. Главный персонаж Лео в результате взрыва лишается памяти. В дальнейшем он пытается вернуть память, следуя за фрагментами отдельных воспоминаний. При этом он формирует команду, исследует мир, проводит пошаговые сражения, улучшает соратников. В многомерной игровой вселенной баланс «Хаоса и Порядка» становится ключевым фактором в борьбе за миры.

Игровой мир имеет особую атмосферу, он создан из различных диорам ручной работы. Каждое пространство, которое предстоит исследовать в Fantasian, включая внутренние и внешние локации, на самом деле представляет собой диораму. Всего их более 150. Они созданы командой, в которую вошли художники, работавшие над такими франшизами, как Godzilla и Attack on Titan. Процесс начинается с концепт-арта, а затем художники приступают к созданию декораций и других элементов диорамы. После завершения набор фотографируется, превращается в 3D-модель и переносится в игровой движок. Уже силами игрового движка такую диораму можно улучшить с помощью различных эффектов, таких как освещение или туман. Такой подход требует тщательного планирования, так как в отличие от обычной трёхмерной компьютерной графики, изменить среду в дальнейшем уже не получится. Музыкальное сопровождение для игры подготовил композитор Нобуо Уэмацу, работавший над музыкой большинства частей Final Fantasy.

Игра Fantasian выйдет в конце этого года на платформе Apple Arcade. Играть в неё можно будет на устройствах iOS, Mac и Apple TV. Сакагучи говорит, что, за исключением сенсорного управления, игра не была адаптирована специально для Apple Arcade. Вместо этого целью было создать консольный интерфейс для мобильных устройств. Он описывает Fantasian как «действительно всестороннюю ролевую игру».

Пока не уточняется, выйдет ли в дальнейшем игра и на других платформах, таких как игровые консоли и ПК.

Источник: The Verge