Создатель консолей Sony PlayStation Масаясу Ито уходит в отставку после 36 лет работы в компании

Исполнительный вице-президент Sony Interactive Entertainment, ответственный за PlayStation и другие игровые инициативы Sony, архитектор аппаратного обеспечения консолей PlayStation, Масаясу Ито идет на пенсию с 1 октября.

Ито присоединился к токийской компании в 1986 году и работал над аудиосистемами для автомобилей, а в 2000 году перешел в подразделение консолей. Во время работы в группе PlayStation Ито руководил разработкой PlayStation 4, которая была продана тиражом более 117 миллионов единиц, и PlayStation 5 – приставки последнего поколения. Он помог вывести на рынок модернизированную PS4 Pro, добавив улучшенную графику и совместимость.

С момента своего дебюта в ноябре 2020 года PlayStation 5 страдает от проблем с цепочкой поставок и логистикой. Перед запуском Ито написал в блоге PlayStation о проблемах разработки консоли в условиях пандемии. Часть первоначальных трудностей при сборке достаточного количества устройств была связана с амбициозным индивидуальным дизайном Sony для консоли и ее компонентов, что привело к проблемам с выпуском продукции для поставщика микросхем AMD.

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«Наша команда ценит хорошо продуманную, красиво спроектированную архитектуру», — писал Ито об инженерной философии Sony в своем блоге. «Внутреннее устройство консоли выглядит опрятно и аккуратно».

Источник: Bloomberg