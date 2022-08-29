Sony создала подразделение PlayStation Studios Mobile и заодно купила разработчика мобильных игр Savage Game Studios

Компания Sony сделала серьезную заявку на вхождение в рынок мобильных игр. Новосозданное подразделение Sony PlayStation Studios Mobile привлечет к их разработке специалистов из приобретенной студии Savage Game. Об этом стало известно из совместного сообщения Германа Хюльста, главы PlayStation Studios и Михаила Каткофф, CEO и сооснователя Savage Game Studios.

«Сегодня мы объявили, что заключили окончательное соглашение о приобретении Savage Game Studios, чрезвычайно талантливой команды креативщиков с многолетним опытом создания самых популярных мобильных игр, которыми наслаждаются игроки по всему миру. Они были основаны несколько лет назад с целью бесстрашно исследовать новые смелые идеи. Мы разделяем их неустанное стремление к инновациям, а также постоянное стремление расширить аудиторию и представить PlayStation большему количеству людей, чем когда-либо прежде, что делает их идеально подходящими для работы в PlayStation Studios», – сообщил Хюльст.

«Мы заключили эту сделку, потому что считаем, что руководство PlayStation Studios уважает наше видение того, как нам лучше работать и добиваться успеха, и потому что они тоже не боятся рисковать. Все это, а также возможность потенциального доступа к удивительному каталогу интеллектуальной собственности PlayStation и тот факт, что мы выиграем от той поддержки, которую могут предоставить только они», – отметил Каткофф.

Руководитель PlayStation Studios заверил, что компания, как и раньше, остается преданной делу создания высококлассных игр для PlayStation, продолжит их перенос на ПК и работу над играми в виртуальной реальности.

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«Наши усилия, выходящие за рамки консолей, никоим образом не умаляют нашей приверженности сообществу PlayStation и страсти к созданию потрясающих одиночных игр, основанных на повествовании. Это был потрясающий год для игр на PlayStation 5 и PlayStation 4, с огромными релизами, включая Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и God of War: Ragnarok. PlayStation VR2 также не за горами и обещает огромный скачок вперед в плане присутствия и погружения, поддерживаемый лучшими играми, таким как Horizon: Call of the Mountain. Мы также гордимся нашими грядущими релизами на ПК. Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Marvel’s Spider-Man дают геймерам, не имеющим оборудования PlayStation, возможность попробовать нашу удивительную библиотеку первоклассных игр.»

Savage Game Studios еще не выпустила ни одной игры. Компания была основана в 2020 году разработчиками-ветеранами Михаилом Каткофф, Наджимом Аджиром и Майклом Макманусом, которые в совокупности имеют многолетний опыт работы разработки мобильных игр, включая Spider-Man, World of Tanks, Clash of Clans, Farmville и Angry Birds.

Источники: PlayStation.Blog, IGN