Sony создала подразделение PlayStation Studios Mobile и заодно купила разработчика мобильных игр Savage Game Studios

Компания Sony сделала серьезную заявку на вхождение в рынок мобильных игр. Новосозданное подразделение Sony PlayStation Studios Mobile привлечет к их разработке специалистов из приобретенной студии Savage Game. Об этом стало известно из совместного сообщения Германа Хюльста, главы PlayStation Studios и Михаила Каткофф, CEO и сооснователя Savage Game Studios.

Руководитель PlayStation Studios заверил, что компания, как и раньше, остается преданной делу создания высококлассных игр для PlayStation, продолжит их перенос на ПК и работу над играми в виртуальной реальности.

«Наши усилия, выходящие за рамки консолей, никоим образом не умаляют нашей приверженности сообществу PlayStation и страсти к созданию потрясающих одиночных игр, основанных на повествовании. Это был потрясающий год для игр на PlayStation 5 и PlayStation 4, с огромными релизами, включая Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и God of War: Ragnarok. PlayStation VR2 также не за горами и обещает огромный скачок вперед в плане присутствия и погружения, поддерживаемый лучшими играми, таким как Horizon: Call of the Mountain. Мы также гордимся нашими грядущими релизами на ПК. Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Marvel’s Spider-Man дают геймерам, не имеющим оборудования PlayStation, возможность попробовать нашу удивительную библиотеку первоклассных игр.»