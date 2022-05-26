Создатель Pokémon Go (Niantic) запустил AR-платформу Lightship для разработчиков приложений и AR-соцсеть Campfire

Компания Niantic, известная по игре Pokémon Go, представила два проекта, связанных с дополненной реальностью (AR).

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Первый — система визуального позиционирования Lightship (Visual Positioning System или VPS). Она позволяет разработчикам определять местоположение пользователей и привязывать к местности контент дополненной реальности с точностью до сантиметра. Разработчики могут добавлять местоположения на карту мира Niantic AR, чтобы создавать собственные AR-приложения, построенные на точном местоположении. Это позволит пользователю видеть контент, привязанный к местности, а не просто зависающий где-то в воздухе.

Чтобы использовать VPS, Niantic собрала миллионы отсканированных камерами телефонов игроков в Ingress и Pokémon Go снимков реальных локаций. Уже доступно более 30 тысяч публичных мест с активированным VPS. Больше всего — в Сан-Франциско, Лондоне, Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сиэтле.

Также разработчики смогут использовать VPS в качестве основной функции более широкого SDK Lightship от Niantic, которая позволяет нескольким устройствам одновременно получать доступ к общему опыту дополненной реальности — например, к многопользовательской 3D-игре.

В число партнеров Lightship VPS по демо входят JR Reality от Superblue, AREALM от FoundrySix, PIXELYNX, Shueisha XR, Rhizomatiks, Liquid City и TRIPP.

Второй — социальное приложение для «метавселенной реального мира» Campfire, которое объединит вместе игры и поможет игрокам открывать для себя новых людей, места и события.

Пару месяцев назад Niantic купила стартап 8th Wall, который продает инструменты разработки WebAR, а не для нативных приложений на iOS или Android. Niantic планирует поддерживать работу 8th Wall и интегрировать Lightship так, чтобы браузерные приложения дополненной реальности получали доступ к их картографической технологии.