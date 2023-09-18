Новости WTF 18.09.2023 в 17:45

Создатель вселенной The Wolf Among Us сделал ее общественным достоянием, чтобы «насолить» DC

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Создатель вселенной The Wolf Among Us сделал ее общественным достоянием, чтобы «насолить» DC

Билл Уиллингем, создатель серии комиксов Fables, послуживших основой для игры The Wolf Among Us от Telltale Games, предоставил франшизу в публичный доступ — DC в свою очередь заявила, что только она владеет правами и настроена разрешать спор через суд.

DC с 2002 года издавала комиксы Уиллингема и их контракт предполагал, что права на произведения будут оставаться за автором. Впрочем, руководители, с которыми создатель Fables более 20 лет вел переговоры сейчас ушли, и с новыми он так и не смог достичь согласия.

На своей странице Substack Уиллингем пишет, что сейчас «каждый аспект контракта интерпретируется только с выгодой для DC Comics и компаний-владельцев», а также жалуется на проблемы с выплатой роялти. По словам художника, право собственности на Fables у него вообще недавно хотели отобрать, а поскольку у него нет денег на то, чтобы разрешить спор через суд — он решил сделать свою работу общественным достояниемСоздатель вселенной The Wolf Among Us сделал ее общественным достоянием, чтобы «насолить» DCСоздатель вселенной The Wolf Among Us сделал ее общественным достоянием, чтобы «насолить» DCК общественному достоянию относятся все произведения и объекты интеллектуальной собственности, срок действия авторских прав которых истек с согласия автора или через некоторое время после его смерти..

«Вы имеете право снимать свои фильмы о Fables и мультфильмы, публиковать свои книги о Fables, производить свои игрушки Fables и делать с этим все, что угодно, потому что это ваша собственность», — пишет он.

DC в свою очередь не соглашается с Уиллингемом и его толкованием контракта и закона об авторском праве.

«Книги комиксов и графических романов Fables, опубликованные DC, а также сюжетные линии, персонажи и элементы в них принадлежат DC и защищены законами об авторском праве США и во всем мире в соответствии с действующим законодательством и не являются общественным достоянием», — говорится в сообщении компании.

DC отмечает, что сохраняет за собой права и настроена при необходимости обратиться в суд.

Непонятно, повлияет ли эта технология на The Wolf Among Us 2 от Telltale, релиз которой запланирован на 2024 год. Игра должна была выйти в этом году, но разработчик отложил ее запуск через переход с движка Unreal Engine 4 к 5, что повлекло за собой изменения в составе команды и процессе разработки.

Источник: Engadget

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