Новости Игры 19.01.2024 в 09:42 comment views icon

Видео: Senua’s Saga Hellblade II выйдет 21 марта, Ninja Theory рассказали о создании игры

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Юрій Орос

Автор новин

Видео: Senua’s Saga Hellblade II выйдет 21 марта, Ninja Theory рассказали о создании игры

На январской Xbox Developer Direct Ninja Theory показали видео «за кулисами», где рассказали о создании сиквела своего хита Senua’s Saga Hellblade II и назвали дату выхода игры – 21 марта 2024 года. Поиграть можно будет на платформах Microsoft – Xbox Series X|S и ПК.

Hellblade II создавали на студии в британском Кембридже, а пейзажи снимали в Исландии. По словам разработчиков, сиквел будет гораздо более жестоким и неумолимым, поскольку они хотят, чтобы игроки почувствовали борьбу Сенуа «на каждом шагу ее путешествия». Хотя Ninja Theory еще не уточнили, какие именно изменения они внесли в совершенно новую боевую систему, это должно быть отличным от первой части игровым опытом.

Судя по трейлерам, предоставленным Ninja Theory, Hellblade 2 будет еще более сюжетно ориентированной, чем первая часть, на этот раз разработчики постараются почаще объединять кат-сцены с игровым процессом для лучшего погружения.

Предыдущие трейлеры

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Senua’s Saga: Hellblade II — трейлер на украинском от Sandigo Studio, авторской студии озвучки и дубляжа видеоигр

https://www.youtube.com/watch?v=awgLUdpYwR0

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