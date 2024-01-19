Видео: Senua’s Saga Hellblade II выйдет 21 марта, Ninja Theory рассказали о создании игры

На январской Xbox Developer Direct Ninja Theory показали видео «за кулисами», где рассказали о создании сиквела своего хита Senua’s Saga Hellblade II и назвали дату выхода игры – 21 марта 2024 года. Поиграть можно будет на платформах Microsoft – Xbox Series X|S и ПК.

Hellblade II создавали на студии в британском Кембридже, а пейзажи снимали в Исландии. По словам разработчиков, сиквел будет гораздо более жестоким и неумолимым, поскольку они хотят, чтобы игроки почувствовали борьбу Сенуа «на каждом шагу ее путешествия». Хотя Ninja Theory еще не уточнили, какие именно изменения они внесли в совершенно новую боевую систему, это должно быть отличным от первой части игровым опытом.

Судя по трейлерам, предоставленным Ninja Theory, Hellblade 2 будет еще более сюжетно ориентированной, чем первая часть, на этот раз разработчики постараются почаще объединять кат-сцены с игровым процессом для лучшего погружения.

Предыдущие трейлеры

Senua’s Saga: Hellblade II — трейлер на украинском от Sandigo Studio, авторской студии озвучки и дубляжа видеоигр

https://www.youtube.com/watch?v=awgLUdpYwR0