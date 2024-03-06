SpaceX анонсировала следующий запуск Starship. Это произойдет в день числа «Пи» 14 марта

SpaceX объявила дату третьего испытательного полета Starship. Он состоится в день числа 𝝅 14 марта.

Первое испытание Starship состоялось в апреле прошлого года, и после этого прогресс замедлился, поскольку SpaceX пришлось построить на площадке систему защиты от затопления водой, чтобы избежать повреждений во время запуска. После одобрения регуляторных органов, которое заняло несколько месяцев, второй полет Starship состоялся в ноябре 2023 года.

SpaceX начала испытывать сверхтяжелую ракету-носитель Starship с прошлого года, космический корабль уже совершил несколько полетов, целью которых было продемонстрировать его посадочные возможности. NASA законтрактовала Starship на высадку астронавтов на Луну, и по мере того, как SpaceX продвигается создание крупнейшей в мире ракеты в Техасе, она также сотрудничает с NASA в вопросах полета астронавтов, сообщает Wccftech.

В конце прошлого месяца NASA и SpaceX поделились важными новостями об испытаниях Starship, когда космическое агентство сообщило, что оно и SpaceX провели испытания стыковочного механизма второй ступени Starship. Это незаменимая часть ракеты, поскольку с ее помощью астронавты смогут попасть внутрь Starship для приземления. Экипаж взлетит с Земли на ракете NASA Space Launch System (SLS), а перед спуском совершит пересадку на Starship на лунной орбите.

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