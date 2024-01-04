Новости WTF 04.01.2024 в 11:07 comment views icon

SpaceX обвинили в незаконном увольнении сотрудников, критиковавших Илона Маска

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Национальное управление по трудовым отношениям США утверждает, что компания незаконно уволила сотрудников, написавших открытое письмо с критикой Илона Маска, и требует для них извинений.

В письме, опубликованном в прошлом году, группа работников SpaceX утверждала, что их беспокоит поведение Маска, которое часто отвлекается от работы в компании. К тому времени предприниматель как раз пытался справиться с приобретением Twitter, чтобы впоследствии превратить соцсеть в X — «суперприложение для всего».

После обнародования письма SpaceX уволила сотрудников, принявших участие в его написании.

В жалобе Национального управления по трудовым отношениям говорится, что SpaceX допрашивала работников на предмет их участия в написании письма и призвала не обсуждать его. Представительница агентства Кайла Бладо заявила Reuters, что компания нарушила федеральное право работников коллективно добиваться лучших условий.

В управлении также отмечают, что SpaceX «создала впечатление слежки», прочитав и показав скриншоты переписок между сотрудниками, и пыталась помешать распространению письма. Компания также якобы угрожала увольнением сотрудникам, участвовавшим в подобных организованных мероприятиях.

От SpaceX требуют опубликовать сообщения о правах сотрудников в течение 120 дней. Также агентство просит у компании извинений для каждого уволенного работника.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

HR-manager MK-Consulting, Київ

Architect / Head of Development Віяр

Data Analyst/Business Intelligence Developer Go Interactive, Віддалено

Если SpaceX не попытается урегулировать обвинения, стороны встретятся 5 марта в суде. Любое решение судьи может быть обжаловано в коллегии и передано в федеральный апелляционный суд.

В ноябре 2022 года похожую ситуацию фиксировали и в Twitter — по данным Platformer из-за критики Илона Маска тогда уволили около 20 работников (в том числе тех, кто критиковал предпринимателя в соцсетях и репостил эти публикации).

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить