SpaceX обвинили в незаконном увольнении сотрудников, критиковавших Илона Маска

Национальное управление по трудовым отношениям США утверждает, что компания незаконно уволила сотрудников, написавших открытое письмо с критикой Илона Маска, и требует для них извинений.

В письме, опубликованном в прошлом году, группа работников SpaceX утверждала, что их беспокоит поведение Маска, которое часто отвлекается от работы в компании. К тому времени предприниматель как раз пытался справиться с приобретением Twitter, чтобы впоследствии превратить соцсеть в X — «суперприложение для всего».

После обнародования письма SpaceX уволила сотрудников, принявших участие в его написании.

В жалобе Национального управления по трудовым отношениям говорится, что SpaceX допрашивала работников на предмет их участия в написании письма и призвала не обсуждать его. Представительница агентства Кайла Бладо заявила Reuters, что компания нарушила федеральное право работников коллективно добиваться лучших условий.

В управлении также отмечают, что SpaceX «создала впечатление слежки», прочитав и показав скриншоты переписок между сотрудниками, и пыталась помешать распространению письма. Компания также якобы угрожала увольнением сотрудникам, участвовавшим в подобных организованных мероприятиях.

От SpaceX требуют опубликовать сообщения о правах сотрудников в течение 120 дней. Также агентство просит у компании извинений для каждого уволенного работника.

Если SpaceX не попытается урегулировать обвинения, стороны встретятся 5 марта в суде. Любое решение судьи может быть обжаловано в коллегии и передано в федеральный апелляционный суд.

В ноябре 2022 года похожую ситуацию фиксировали и в Twitter — по данным Platformer из-за критики Илона Маска тогда уволили около 20 работников (в том числе тех, кто критиковал предпринимателя в соцсетях и репостил эти публикации).