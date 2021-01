SpaceX произвела первый запуск в 2021 году — на орбиту выведен турецкий спутник связи Türksat 5A

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Türksat 5A. Как обычно, трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

Ракета со спутником стартовала в 04:16 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. В этот раз никаких рекордов по многоразовому использованию не ставили (более семи раз одну и ту же первую ступень Falcon 9 пока не запускали) — использовалась первая ступень F9 B5 с номенклатурным номером B1060.4, которая до этого летала в космос трижды.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA

— SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021