SpaceX произвела первый запуск в 2021 году — на орбиту выведен турецкий спутник связи Türksat 5A

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В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Türksat 5A. Как обычно, трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

Ракета со спутником стартовала в 04:16 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. В этот раз никаких рекордов по многоразовому использованию не ставили (более семи раз одну и ту же первую ступень Falcon 9 пока не запускали) — использовалась первая ступень F9 B5 с номенклатурным номером B1060.4, которая до этого летала в космос трижды.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Вторая ступень отработала штатно и доставила спутник на запланированную геопереходную орбиту. До окончательной геостационарной орбиты в точку стояния 31° в.д. на высоте 35 786 км аппарат доберется с помощью собственных плазменных двигателей.

Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Turksat-5A создан Airbus Defence and Space на платформе Eurostar E3000EOR (полостью электрическая версия Eurostar E3000) и будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat для телекоммуникационных услуг для целей эфирного вещания. Геостационарный спутник охватит Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

Спутник оснащен 42 передатчиками Ku-диапазона общей пропускной способностью 50 Гбит/с. Масса спутника — 3,4 тонны. Питание аппарата будут обеспечивать две развертываемых солнечных панели, расчетный срок эксплуатации обычный — 15 лет.

За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink), установив для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

На 14 января запланирована первая миссия по массовому выводу малых спутников на орбиту программы Smallsat Rideshare Program (SXRS-3/Transporter-1). Также в этом году нас ждут три запуска ракеты Falcon Heavy, 10-й повторный полет первой ступени Falcon 9, два запуска подряд с использованием одной и той же первой ступени за 24 часа, три полета пилотируемых миссий на МКС на кораблях Crew Dragon, включая повторное использование, три полета грузовых кораблей Dragon в миссиях снабжения МКС, завершение первоначального этапа развертывания группировки спутников Starlink с запуском услуг на коммерческой основе в Северной Америке и некоторых странах мира, а также плотная программа испытаний Starship и Super Heavy.

К слову, буквально на днях прототип Starship SN9 успешно прошел предполетные огневые испытания.