SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)





В минувшую субботу, 19 декабря, SpaceX успешно запустила засекреченный спутник для Национального управления военно- космической разведки США с помощью ракеты Falcon 9, а затем посадила первую ступень рамках миссии NROL-108. Это был последний запуск в 2020 году, который стал уже 26-й успешной по счету миссией для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

И завершила этот год SpaceX весьма красиво с посадкой первой ступени Falcon 9 на сушу.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2020

Напомним, по итогам 2019 года SpaceX выполнила 13 запусков, из которых два пришлось на сверхтяжелые ракеты Falcon Heavy. Больше половины запусков, осуществленных SpaceX в 2020 году, были произведены в интересах собственного проекта спутникового интернета Starlink — таковых за год было 14 штук. С недавней миссией Starlink 15 v1.0 орбитальная группировка спутников Starlink достигла 953 штук. Из них более 850 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. Секрет нынешнего успеха SpaceX всем известен — многоразовая ракета-носитель Falcon 9. Ныне это самая передовая, самая надежная и самая часто использующаяся американская ракета из действующих и вторая после семейства китайских ракет Long March в мире.

В 2020 году на SpaceX пришлось больше половины всех запусков, проведенных США, которые продолжают оставаться лидером космической отрасли.

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 70 раз (из 80 попыток) успешно возвращала первые ступени. В общей сложности 25 ступеней использовались по несколько раз — две ступени летали в космос по семь раз (F9 B5 B1049.7 во время миссии Starlink 15 v1.0 и F9 B5 B1051.7 в рамках миссии SXM 7).

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Вполне вероятно, что в следующем году достигнет цели и на практике сможет запустить одну и ту же первую ступень больше 10 раз.

Кроме того, компания Илона Маска постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени, приближаясь к намеченной цели запуска одной и той же ступени дважды за сутки. Нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день.

В приоритете SpaceX — по-прежнему глобальный спутниковый интернет Starlink, а также Starship и Super Heavy, перспективные сверхтяжелая ракета и корабль на замену текущему семейству ракет Falcon и кораблей Dragon, и реализации планов по колонизации Луны и Марса. Команда SpaceX в Техасе вот-вот приступит к испытаниям прототипа SN9, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником SN8, недавно слетавшим на 12,5 км. Кроме того, команда усердно работает над первым прототипом бустера Super Heavy, предназначенного для вывода Starship в космос.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 20th December pic.twitter.com/vUYE5A11N5 — Brendan (@brendan2908) December 20, 2020

Наконец, не забываем о корабле Crew Dragon, который в этом году был сертифицирован для доставки экипажей на МКС и начал возить астронавтов на регулярной основе. В будущем SpaceX планирует использовать его и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту анонсировано уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.