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SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)

SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)

SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)


В минувшую субботу, 19 декабря, SpaceX успешно запустила засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США с помощью ракеты Falcon 9, а затем посадила первую ступень рамках миссии NROL-108. Это был последний запуск в 2020 году, который стал уже 26-й успешной по счету миссией для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

И завершила этот год SpaceX весьма красиво с посадкой первой ступени Falcon 9 на сушу.

Напомним, по итогам 2019 года SpaceX выполнила 13 запусков, из которых два пришлось на сверхтяжелые ракеты Falcon Heavy. Больше половины запусков, осуществленных SpaceX в 2020 году, были произведены в интересах собственного проекта спутникового интернета Starlink —  таковых за год было 14 штук. С недавней миссией Starlink 15 v1.0 орбитальная группировка спутников Starlink достигла 953 штук. Из них более 850 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. Секрет нынешнего успеха SpaceX всем известен — многоразовая ракета-носитель Falcon 9. Ныне это самая передовая, самая надежная и самая часто использующаяся американская ракета из действующих и вторая после семейства китайских ракет Long March в мире.

В 2020 году на SpaceX пришлось больше половины всех запусков, проведенных США, которые продолжают оставаться лидером космической отрасли.

SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)
Статистика запусков за 2020 года по странам. Источник: Wikipedia
SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет. За 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий (из них 14 — в интересах Starlink)
Статистика запусков за 2020 года по ракетам. Источник: Wikipedia

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 70 раз (из 80 попыток) успешно возвращала первые ступени. В общей сложности 25 ступеней использовались по несколько раз — две ступени летали в космос по семь раз (F9 B5 B1049.7 во время миссии Starlink 15 v1.0 и F9 B5 B1051.7 в рамках миссии SXM 7).

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Вполне вероятно, что в следующем году достигнет цели и на практике сможет запустить одну и ту же первую ступень больше 10 раз.

Кроме того, компания Илона Маска постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени, приближаясь к намеченной цели запуска одной и той же ступени дважды за сутки. Нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день.

В приоритете SpaceX — по-прежнему глобальный спутниковый интернет Starlink, а также Starship и Super Heavy, перспективные сверхтяжелая ракета и корабль на замену текущему семейству ракет Falcon и кораблей Dragon, и реализации планов по колонизации Луны и Марса. Команда SpaceX в Техасе вот-вот приступит к испытаниям прототипа SN9, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником SN8, недавно слетавшим на 12,5 км. Кроме того, команда усердно работает над первым прототипом бустера Super Heavy, предназначенного для вывода Starship в космос.

Наконец, не забываем о корабле Crew Dragon, который в этом году был сертифицирован для доставки экипажей на МКС и начал возить астронавтов на регулярной основе. В будущем SpaceX планирует использовать его и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту анонсировано уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

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