SpaceX сделала крошечную подлодку из частей корпуса ракеты Falcon для спасения детей в Таиланде

Спасательная операция в Таиланде – сейчас одна из самых главных тем. Вчера утром, 8 июля, начался последний этап операции и к настоящему моменту известно, что четверых детей достали на поверхность и доставили в полевой госпиталь. Сколько продлится операция и когда будут спасены остальные (8 мальчиков и тренер), пока неясно.

Как известно, Илон Маск накануне предложил помощь тайскому правительству в спасении подростков из затопленной пещеры. Чуть позже стало известно, что SpaceX нашла способ помочь и построит для спасателей небольшую подводную лодку из частей корпуса ракеты Falcon. Два водолаза, по его словам, могли бы опустить ее вглубь пещеры, а затем сопровождать ее к поверхности.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2018