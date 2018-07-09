SpaceX сделала крошечную подлодку из частей корпуса ракеты Falcon для спасения детей в Таиланде

Спасательная операция в Таиланде – сейчас одна из самых главных тем. Вчера утром, 8 июля, начался последний этап операции и к настоящему моменту известно, что четверых детей достали на поверхность и доставили в полевой госпиталь. Сколько продлится операция и когда будут спасены остальные (8 мальчиков и тренер), пока неясно.

Как известно, Илон Маск накануне предложил помощь тайскому правительству в спасении подростков из затопленной пещеры. Чуть позже стало известно, что SpaceX нашла способ помочь и построит для спасателей небольшую подводную лодку из частей корпуса ракеты Falcon. Два водолаза, по его словам, могли бы опустить ее вглубь пещеры, а затем сопровождать ее к поверхности.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2018

По словам Маска, микросубмарина получилась достаточно легкая для транспортирования двумя водолазами и достаточно компактная, чтобы пройти через узкие расщелины. Он также добавил, что капсула чрезвычайно прочная и в будущем после внесения ряда модификаций может найти применение в космических миссиях.

Еще позже Маск опубликовал небольшой видеоролик с тестированием судна в одном из бассейнов Лос-Анджелеса. Пока неизвестно, использовали ли спасатели эту мини-подлодку SpaceX. Вечером 7 июля Маск написал, что сборка завершится примерно через 8 часов и после 17-часового полета она будет доставлена в Таиланд. Не исключено, что подлодку задействуют во второй фазе финальной части спасательной операции, которую проведут уже сегодня.

Ранее сообщалось, что детей поделили на четыре группы в зависимости от состояния их здоровья и каждого к поверхности будут сопровождать двое водолазов. Последним планируется эвакуировать тренера, хотя изначально его планировали достать первым.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Отметим, что ситуация крайне сложна и близка к критической: нулевая видимость под водой, сильное течение и узкие расщелины. Профессиональные водолазы сами рискуют жизнью, спускаясь в пещеру. 6 июля один из водолазов погиб. Бывшему морскому пехотинцу Саману Гунану, доставляющему в пещеру кислородные баллоны, не хватило воздуха на обратный путь.

Касательно активной фазы операции, первая часть продолжалась 8 июля около 10 часов.Путь длиной в 3,2 километра вглубь пещеры водолазы преодолели более чем на два часа быстрее, чем планировалось по самым оптимистичным оценкам. Всего на разных участках задействованы 90 водолазов — 40 тайских и еще 50 иностранцев. Детей непосредственно выводили из пещеры на поверхность 10 спасателей. Каждого должны сопровождать двое спасателей, еще двое были в резерве.

Источник: Elon Musk Twitter и meduza