Илон Маск предложил технологии Boring Company и Tesla для спасения подростков из затопленной пещеры в Таиланде

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил властям Таиланда помощь в спасательной операции группы из 12 подростков и их футбольного тренера, оказавшихся заблокированными в подземной пещере.

В серии твитов Маск рассказал о том, каким образом технологии его компаний могут помочь команде спасателей. В одном из первых твитов Илон отметил, что не сомневается в правительстве Таиланда, которое держит ситуацию под контролем, но все равно рад помочь любым возможным способом.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

Маск отметил, что его компания The Boring Company «достаточно хороша в копании тоннелей». Затем он принялся развивать идею о том, чтобы проложить в пещеру нейлоновый туннель и раздуть его «словно надувной замок», до нужный размеров.

Представитель The Boring Company сообщил ресурсу BBC, что компания сотрудничает с властями Таиланда и уже отправила сотрудников SpaceX/Boring Company, чтобы они оказали поддержку на месте.

Отметим, что в спасательной операции уже погиб один дайвер, который потерял сознание, когда расставлял в пещере баллоны с кислородом. На данный момент спасатели создают 5-километровый кислородный тоннель.

Walking speed is around 5km/h, but if you’re in an air tube, time doesn’t matter much. If tube diameter was 1.5m, a fast walk of 5km would take 40 mins or so. Just need to duck for the narrow sections.

