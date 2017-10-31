SpaceX уже провела 16 успешных запусков Falcon 9 (13 «возвратных»), вдвое больше чем за весь 2016 год

Как и было запланировано, вчера поздно вечером частная космическая компания SpaceX провела свой очередной запуск – ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая в 21:35 по киевскому времени со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, успешно вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный корейский спутник Koreasat-5A. За запуском как обычно можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube (видеозапись ниже).

Нынешний запуск стал шестнадцатым для компании за этот год – это уже двое больше, чем было за весь 2016 год. Кроме того, это третий запуск за этот месяц – предыдущие два SpaceX выполнила с интервалом в два дня: это запуск десяти спутников Iridium 9 октября и миссия EchoStar 105/SES-11 11 октября.

Примерно через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу «Of Course I Still Love You» (англ. — «Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане для повторного использования в будущих миссиях. Это уже десятая успешная посадка на воду из семнадцати в общем (остальные семь успешных посадок – на сушу). Это была уже 13-я по счету успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 в 2017 году и 19-я – за всю историю компании (12 – на воду, семь – на сушу). Отметим, что первая ступень села на баржу в буквальном смысле с огоньком, но вскоре пламя погасло.

В 22:12 пришло подтверждение об успешном развертывании спутника Koreasat-5A на геостационарной переходной орбите.

Следующий запуск Falcon 9 намечен на 16 ноября. В данном случае речь о миссии SES-11. Запуск будет произведен со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, ракета будет выводить на орбиту спутник связи Zuma для неназванного государственного агентства.

Источник: SpaceX