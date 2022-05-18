Специально для людей с особыми потребностями: Live Captions появится в iPhone, iPad и Mac. А Apple Watch получит больше возможностей для управления жестами. Обновления выйдут в конце года

Недавно Apple выпустила стабильные версии iOS 15.5 и macOS. А 19 мая, в День всеобщей осведомленности об универсальном доступе (Global Accessibility Awareness Day или GAAD), купертинский гигант сообщил о расширении специальных возможностей различных фирменных платформ. Это будут обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, которые выйдут в конце текущего года и призваны облегчить жизнь людям с особыми потребностями.

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Apple заявила, что проведет бета-тестирование Live Captions, которые могут транскрибировать любой аудиоконтент — вызовы FaceTime, приложения для видеоконференций (с автоматической атрибуцией для определения говорящего), потоковое видео или личные разговоры. Пока только на английском языке и на iPhone, iPad и Mac.

Например, субтитры будут генерироваться на устройствах пользователя, сохраняя конфиденциальность информации. Бета-версия появится в конце этого года в США и Канаде на iPhone 11 и устройствах новее, iPad с процессором A12 Bionic и новее, а также компьютерах Mac с процессором Apple Silicon.

Apple Watch расширит элементы управления распознаванием жестов Assistive Touch с помощью быстрых действий, которые распознают двойные щипки для завершения вызова, отклонения уведомления, фото, приостановки/воспроизведения мультимедиа или начала тренировки.

Также Apple внедрила функцию распознавания звука (Sound Recognition) в iOS 14, что позволяет определять сигналы дымовой сигнализации или бегущей воды для предупреждения пользователей, которые могут быть глухими или слабослышащими. Функция распознавания звука немного позже позволит настраивать распознавание звуков индивидуально. Например, гаджет научится улавливать повторяющиеся предупреждения и запускать предупреждения, характерные для среды пользователя, такие как необычный звонок в дверь или звук другого устройства.

Новые усовершенствования приложения для чтения с экрана VoiceOver, функции Speak Selection и Speak Screen добавят поддержку 20 новых «языков и диалектов», включая арабский, баскский, бенгальский (Индия), бходжпури (Индия), болгарский, каталанский, хорватский, фарси, французский (Бельгия), галисийский, каннада, малайский, китайский (Ляонин, Шэньси, Сычуань), маратхи, шанхайский (Китай), испанский (Чили), словенский, тамильский, телугу, украинский, валенсийский и вьетнамский.

На Mac новое средство проверки текста VoiceOver будет проводить сканирование на наличие проблем с форматированием, таких как лишние пробелы или заглавные буквы. А в Apple Maps у пользователей VoiceOver появятся новые звуковые и тактильные отклики для улучшения безопасности пеших прогулок.

Благодаря использованию датчиков LIDAR и камер на iPhone или iPad пользователи с плохим зрением получат уведомления об обнаружении дверей. Новая функция поможет пользователям найти вход, сообщит им, где он находится, и опишет, какая там ручка, открыта дверь или закрыта (понадобится iPhone Pro или iPad Pro). Все это будет частью режима Detection Mode, который Apple добавит в Magnifier для iOS.

Еще одна новая функция — Buddy Controller — объединит два игровых контроллера в один, чтобы помочь кому-то поиграть в игру (как Copilot на Xbox).

Появится также режим голосового управления с побуквенным вводом, элементы управления для настройки времени ожидания ответа Siri на запросы и дополнительные визуальные настройки для Apple Books, которые могут выделять текст жирным шрифтом, менять темы или настраивать строку, символ и интервал между словами для более удобного чтения.