Apple выпустила стабильные версии iOS 15.5 и macOS 12.4 [список изменений]

Спустя несколько неделей после начала бета-тестирования, Apple выпустила стабильные сборки iOS 15.5 и macOS 12.4 для всех пользователей. Обновления уже начали разворачивать по всему миру. В отличие от iOS 15.4, iOS 15.5 получила не так много изменений. В основном, эта версия содержит исправления оставшихся ошибок iOS 15 и преднастройки различных элементов под iOS 16. Следующая версия ОС, как ожидается, будет представлена ​​6 июня на WWDC22. Мало что изменилось и в macOS 12.4, пишет XDA Developers. А по данным MacRumors, обновления также получили, watchOS 8.6 и tvOS 15.5/HomePod 15.5.

Apple Classical References in the Music app. «Open in Apple Classical» «Open this in the new app designed for classical music.» «A Shortcut to Apple Classical» pic.twitter.com/1KgTxbOTmK

— Steve Moser (@SteveMoser) April 5, 2022