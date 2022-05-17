Новости

Apple выпустила стабильные версии iOS 15.5 и macOS 12.4 [список изменений]

Apple выпустила стабильные версии iOS 15.5 и macOS 12.4 [список изменений]

Спустя несколько неделей после начала бета-тестирования, Apple выпустила стабильные сборки iOS 15.5 и macOS 12.4 для всех пользователей. Обновления уже начали разворачивать по всему миру. В отличие от iOS 15.4, iOS 15.5 получила не так много изменений. В основном, эта версия содержит исправления оставшихся ошибок iOS 15 и преднастройки различных элементов под iOS 16. Следующая версия ОС, как ожидается, будет представлена ​​6 июня на WWDC22. Мало что изменилось и в macOS 12.4, пишет XDA Developers. А по данным MacRumors, обновления также получили, watchOS 8.6 и tvOS 15.5/HomePod 15.5.

Помогаем

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Что нового в iOS 15.5

  • В приложении «Погода» стала более крупной кнопка «Сообщить о проблеме».
  • Обнаружены отсылки на приложение Apple Classic для потоковой передачи классической музыки.
  • В приложении Wallet теперь две новые кнопки под картой Apple Cash. Они позволяют быстро делать переводы.
  • В Apple Podcasts можно выбрать количество загрузок для iPhone. При этом старые будут автоматически удаляться.
  • Стабилизирована работа домашних систем, которые отключались, когда люди заходили или выходили из помещения.

Что нового в macOS 12.4

  • В Apple Podcasts тоже можно огранить количество загрузок, хранящихся на Mac.
  • Отдельное обновление для Studio Display 15.5 улучшает настройку камеры, включая улучшенное шумоподавление, контрастность и кадрирование.
  • Из Universal Control удалили следы бета-тестирования.

Apple обновила правила App Store и разрешила автосписание средств при подорожании подписки без согласия клиента — при соблюдении определенных условий


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить