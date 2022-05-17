Apple выпустила стабильные версии iOS 15.5 и macOS 12.4 [список изменений]

Спустя несколько неделей после начала бета-тестирования, Apple выпустила стабильные сборки iOS 15.5 и macOS 12.4 для всех пользователей. Обновления уже начали разворачивать по всему миру. В отличие от iOS 15.4, iOS 15.5 получила не так много изменений. В основном, эта версия содержит исправления оставшихся ошибок iOS 15 и преднастройки различных элементов под iOS 16. Следующая версия ОС, как ожидается, будет представлена ​​6 июня на WWDC22. Мало что изменилось и в macOS 12.4, пишет XDA Developers. А по данным MacRumors, обновления также получили, watchOS 8.6 и tvOS 15.5/HomePod 15.5.

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Что нового в iOS 15.5

В приложении «Погода» стала более крупной кнопка «Сообщить о проблеме».

Обнаружены отсылки на приложение Apple Classic для потоковой передачи классической музыки.

В приложении Wallet теперь две новые кнопки под картой Apple Cash. Они позволяют быстро делать переводы.

В Apple Podcasts можно выбрать количество загрузок для iPhone. При этом старые будут автоматически удаляться.

Стабилизирована работа домашних систем, которые отключались, когда люди заходили или выходили из помещения.

Apple Classical References in the Music app. «Open in Apple Classical» «Open this in the new app designed for classical music.» «A Shortcut to Apple Classical» pic.twitter.com/1KgTxbOTmK — Steve Moser (@SteveMoser) April 5, 2022

Что нового в macOS 12.4