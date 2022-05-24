Спецслужбы рф через мобильные игры используют украинских детей в качестве разведчиков. В поисках виртуальных коробок с бонусами подростки фотографируют объекты военной и критической инфраструктуры

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила мобильное приложение, через которое у маленьких пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов. Судя по видео нашей спецслужбы, это точно не Pokémon GO. Смахивает на Aglet.

Во время игры участники ищут так называемые «коробки» с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Вот только во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. А информацию по геолокациям участники квестов загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию приложения есть у подконтрольной спецслужбам рф IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.