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Спецслужбы рф через мобильные игры используют украинских детей в качестве разведчиков. В поисках виртуальных коробок с бонусами подростки фотографируют объекты военной и критической инфраструктуры

Спецслужбы рф через мобильные игры используют украинских детей в качестве разведчиков. В поисках виртуальных коробок с бонусами подростки фотографируют объекты военной и критической инфраструктуры

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила мобильное приложение, через которое у маленьких пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов. Судя по видео нашей спецслужбы, это точно не Pokémon GO. Смахивает на Aglet.

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Во время игры участники ищут так называемые «коробки» с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Вот только во время  прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. А информацию по геолокациям участники квестов загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию приложения есть у подконтрольной спецслужбам рф IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

«Враг «в темную», то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов. В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона. Оба несовершеннолетних являются жителями города Желтые Воды на Днепропетровщине. На их смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали скачивать сделанные фото с привязкой к местности. Кроме того, подростки переправляли свои виртуальные находки с координатами на карте в мессенджере Telegram третьим лицам, которые могли попасть в поле зрения российских спецслужб», — сказано в заявлении СБУ.


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