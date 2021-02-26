Spotify нарешті переклав українською інтерфейс сайту (а от додатки поки не подужав)





Найбільший музичний стрімінговий сервіс Spotify повноцінно переклав інтерфейс свого сайту на українську мову — «солов’їна» поповнила список підтримуваних мов і тепер за замовчуванням українським користувачам пропонується локалізована версія інтерфейсу сайту.

Зазвичай в таких ситуаціях кажуть, що не минуло й пів року, але іронія в тому, що як раз пів року і пройшло (навіть більше). Офіційний запуск Spotify в Україні відбувся 15 липня 2020 року. І ось через сім з гаком місяців сервіс спромігся запустити локальну версію сайту. Тепер залишилось ще дочекатись перекладу на українську інтерфейсу мобільних застосунків та оплати у гривнях (зараз для українців діють американські ціни у доларах).

Дякуємо за підказку @Sergey_666.