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Spotify нарешті переклав українською інтерфейс сайту (а от додатки поки не подужав)

Spotify нарешті переклав українською інтерфейс сайту (а от додатки поки не подужав)

Spotify нарешті переклав українською інтерфейс сайту (а от додатки поки не подужав)


Найбільший музичний стрімінговий сервіс Spotify повноцінно переклав інтерфейс свого сайту на українську мову — «солов’їна» поповнила список підтримуваних мов і тепер за замовчуванням українським користувачам пропонується локалізована версія інтерфейсу сайту.

Spotify нарешті переклав українською інтерфейс сайту (а от додатки поки не подужав)

Зазвичай в таких ситуаціях кажуть, що не минуло й пів року, але іронія в тому, що як раз пів року і пройшло (навіть більше). Офіційний запуск Spotify в Україні відбувся 15 липня 2020 року. І ось через сім з гаком місяців сервіс спромігся запустити локальну версію сайту. Тепер залишилось ще дочекатись перекладу на українську інтерфейсу мобільних застосунків та оплати у гривнях (зараз для українців діють американські ціни у доларах).

Дякуємо за підказку @Sergey_666.

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