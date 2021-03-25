Spotify провел редизайн десктопного приложения и веб-плеера — теперь они не уступают мобильному приложению

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Spotify представил давно напрашивавшийся редизайн десктопного приложения и веб-плеера, чтобы подогнать их к мобильному приложению. Его распространение уже началось и в ближайшее время новый дизайн станет доступен пользователям по всему миру.

Помимо эстетических изменений, есть и несколько весьма полезных функциональных улучшений для активных пользователей. Помимо прочего разработчики добавили новые инструменты для создания списков воспроизведения и кнопку загрузки, которая позволяет сохранять музыку и подкасты для воспроизведения в оффлайн-режиме (осталось только дождаться запуска этих самых подкастов в Украине).

Встроенная панель для поиска музыки и подкастов должна сильно упростить создание списков воспроизведения. Среди других изменений — возможность добавлять аннотации, загружать обложки и перетаскивать треки в существующие списки воспроизведения.

Новые элементы управления существенно упрощают создание плейлистов на настольном компьютере и в веб-плеере, а также предлагают больше способов самовыражения, что явно создавалось с прицелом на пользователей, которые любят делиться своими плейлистами.

Что же касается визуальных изменений:

домашняя страница стала чище и теперь соответствует мобильному приложению с рекомендуемыми плейлистами Spotify и чартами;

упрощенная боковая панель с поиском;

улучшенная «Библиотека» с новыми фильтрами для сортировки музыки и подкастов;

обновленная страница профиля с любимыми исполнителями и треками.

Дополнительные настройки включают возможность редактировать порядок воспроизведения и просматривать «недавно воспроизведенный» контент из настольного приложения.

Анонсируя редизайн, Spotify признал, что десктопная версия приложения и веб-плеер уступает мобильному приложению.