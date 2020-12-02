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Spotify: В 2020 році в Україні лідирує хіп-хоп і музика для позитивного настрою — kizaru, Morgenshtern, Скриптонит та інше

Spotify: В 2020 році в Україні лідирує хіп-хоп і музика для позитивного настрою — kizaru, Morgenshtern, Скриптонит та інше

Spotify: В 2020 році в Україні лідирує хіп-хоп і музика для позитивного настрою — kizaru, Morgenshtern, Скриптонит та інше


Стрімінговий сервіс Spotify проаналізував, яку музику обирали 320 мільйонів користувачів з різних країн в 2020 році. Компанія також оголосила перелік треків і виконавців, які стали найпопулярнішими серед українських слухачів з моменту запуску сервісу в Україні 15 липня.

Також, сьогодні, 2-го грудня, українськими користувачам в додатку стала доcтупна персональна статистика прослуховування музики. Вона допоможе дізнатися, які треки і виконавці припали до душі найбільше, а також покаже, скільки часу користувачі слухали музику і в яких переважно жанрах. Статистика індивідуальна для кожного користувача Spotify.

«Особливим цей огляд робить те, що завдяки йому можна визначити настрій українських слухачів Spotify. У цей складний період багато хто звернувся за підтримкою до музики. Найчастіше українські користувачі сервісу слухали музику і плейлісти, які допомагали їм розслабитися і налаштуватися на позитивний настрій» — Spotify.

Нинішній рік минає під знаком соціального дистанціювання і віддаленої роботи, тому слухачі почали більше використовувати музику як засіб спілкування зі своїми друзями в соціальних мережах. Найчастіше українські користувачі Spotify ділилися улюбленими треками в Instagram-історіях, де особливою популярністю користувалася жвава композиція «Танці» рок-колективу ssshhhiiittt!. Також слухачі часто ділилися романтичним треком «we fell in love in october» від інді-поп виконавиці girl in red, піснею «Sweater Weather» інді-рок групи The Neighbourhood і меланхолійним треком «Star Shopping» у стилі емо-реп.

Інтереси багатьох слухачів Spotify в Україні в 2020 році відповідали глобальним трендам. У топі музикантів лідирують виконавці репу — kizaru, MORGENSHTERN, Скриптонит, Макс Корж, ЛСП. Так само і з топом альбомів: велика їх частина належить представникам реп-сцени.

Проте в рейтингу кращих треків помітна суміш жанрів. Тут хіп-хоп треки «Дежавю» (kizaru) та «Cadillac» (MORGENSHTERN, Элджей)  ділять сходинку популярності з поп-хітами «Снова я напиваюсь» від SLAVA MARLOW і «Поболело и прошло»  від HENSY.

Найбільше розмаїття смаків серед українських слухачів Spotify демонструє топ-5 популярних груп, в якому лідирує жанр K-Pop. Список очолив корейський бой-бенд BTS, який в 2020 році став світовим феноменом. Їх перший англомовний сингл «Dynamite» встановив глобальний рекорд Spotify (12.6 мільйонів прослуховувань за перші 24 години).

Крім цього, до топу потрапила панк-група Король и Шут і представники металу Rammstein, які в червні 2020 року оголосили про те, що працюють над новими треками. І, звичайно, не обійшлося без хіп-хопу — до п’ятірки кращих колективів увійшла американська група $ uicideboy $.

У рейтингу найбільш популярних виконавиць майже всі місця зайняли світові зірки. Найчастіше українські користувачі слухали тріумфаторку найпрестижнішої музичної премії Греммі-2020 Billie Eilish, а також Ariana Grande, яку в 2019 році Spotify назвав найпопулярнішою артисткою десятиліття. У топ-5 потрапила і Dua Lipa, чий альбом «Future Nostalgia» в квітні 2020 року побив рекорди Spotify як альбом з найбільшою кількістю прослуховувань за день, записаний виконавицею з Великобританії. Українським слухачам сподобалася і творчість Halsey — авторки хітів «Closer» в дуеті з The Chainsmokers і «New Americana».

Підсумки року Spotify в Україні виглядають так:

Топ-5 виконавців

Топ-5 виконавиць

Топ-5 груп

Toп-5 треків 

  1. «Снова я напиваюсь»,   SLAVA MARLOW
  2. «Дежавю»,  kizaru
  3.  «Blinding Lights», The Weeknd
  4.  «Cadillac»,  MORGENSHTERN, Элджей
  5. «Поболело и прошло»,  HENSY

Toп-5 альбомів

  1. «BORN TO TRAP», kizaru
  2. «YAMAKASI», Miyagi & Andy Panda
  3. «OLD BLOOD», Вoulevard Depo
  4. «Karmageddon»,   kizaru
  5. «After Hours», The Weeknd

Під який настрій найчастіше шукали музику?

  1. Життєрадісний
  2. Щасливий
  3. Розслаблений
  4. Впевнений
  5. Спокійний

Топ-5 треків, якими ділилися в Instagram

  1.  «Танцы», ssshhhiiittt!
  2. «Star Shopping», Lil Peep
  3. «we fell in love in october», girl in red
  4. «Положение», Скриптонит
  5. «Sweater Weather», The Neighbourhood

Вчора ми публікували підсумки року Spotify у світі.

Джерело: Spotify

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