Spotify: В 2020 році в Україні лідирує хіп-хоп і музика для позитивного настрою — kizaru, Morgenshtern, Скриптонит та інше
Стрімінговий сервіс Spotify проаналізував, яку музику обирали 320 мільйонів користувачів з різних країн в 2020 році. Компанія також оголосила перелік треків і виконавців, які стали найпопулярнішими серед українських слухачів з моменту запуску сервісу в Україні 15 липня.
Також, сьогодні, 2-го грудня, українськими користувачам в додатку стала доcтупна персональна статистика прослуховування музики. Вона допоможе дізнатися, які треки і виконавці припали до душі найбільше, а також покаже, скільки часу користувачі слухали музику і в яких переважно жанрах. Статистика індивідуальна для кожного користувача Spotify.
«Особливим цей огляд робить те, що завдяки йому можна визначити настрій українських слухачів Spotify. У цей складний період багато хто звернувся за підтримкою до музики. Найчастіше українські користувачі сервісу слухали музику і плейлісти, які допомагали їм розслабитися і налаштуватися на позитивний настрій» — Spotify.
Нинішній рік минає під знаком соціального дистанціювання і віддаленої роботи, тому слухачі почали більше використовувати музику як засіб спілкування зі своїми друзями в соціальних мережах. Найчастіше українські користувачі Spotify ділилися улюбленими треками в Instagram-історіях, де особливою популярністю користувалася жвава композиція «Танці» рок-колективу ssshhhiiittt!. Також слухачі часто ділилися романтичним треком «we fell in love in october» від інді-поп виконавиці girl in red, піснею «Sweater Weather» інді-рок групи The Neighbourhood і меланхолійним треком «Star Shopping» у стилі емо-реп.
Інтереси багатьох слухачів Spotify в Україні в 2020 році відповідали глобальним трендам. У топі музикантів лідирують виконавці репу — kizaru, MORGENSHTERN, Скриптонит, Макс Корж, ЛСП. Так само і з топом альбомів: велика їх частина належить представникам реп-сцени.
Проте в рейтингу кращих треків помітна суміш жанрів. Тут хіп-хоп треки «Дежавю» (kizaru) та «Cadillac» (MORGENSHTERN, Элджей) ділять сходинку популярності з поп-хітами «Снова я напиваюсь» від SLAVA MARLOW і «Поболело и прошло» від HENSY.
Найбільше розмаїття смаків серед українських слухачів Spotify демонструє топ-5 популярних груп, в якому лідирує жанр K-Pop. Список очолив корейський бой-бенд BTS, який в 2020 році став світовим феноменом. Їх перший англомовний сингл «Dynamite» встановив глобальний рекорд Spotify (12.6 мільйонів прослуховувань за перші 24 години).
Крім цього, до топу потрапила панк-група Король и Шут і представники металу Rammstein, які в червні 2020 року оголосили про те, що працюють над новими треками. І, звичайно, не обійшлося без хіп-хопу — до п’ятірки кращих колективів увійшла американська група $ uicideboy $.
У рейтингу найбільш популярних виконавиць майже всі місця зайняли світові зірки. Найчастіше українські користувачі слухали тріумфаторку найпрестижнішої музичної премії Греммі-2020 Billie Eilish, а також Ariana Grande, яку в 2019 році Spotify назвав найпопулярнішою артисткою десятиліття. У топ-5 потрапила і Dua Lipa, чий альбом «Future Nostalgia» в квітні 2020 року побив рекорди Spotify як альбом з найбільшою кількістю прослуховувань за день, записаний виконавицею з Великобританії. Українським слухачам сподобалася і творчість Halsey — авторки хітів «Closer» в дуеті з The Chainsmokers і «New Americana».
Підсумки року Spotify в Україні виглядають так:
Топ-5 виконавців
Топ-5 виконавиць
Топ-5 груп
Toп-5 треків
- «Снова я напиваюсь», SLAVA MARLOW
- «Дежавю», kizaru
- «Blinding Lights», The Weeknd
- «Cadillac», MORGENSHTERN, Элджей
- «Поболело и прошло», HENSY
Toп-5 альбомів
- «BORN TO TRAP», kizaru
- «YAMAKASI», Miyagi & Andy Panda
- «OLD BLOOD», Вoulevard Depo
- «Karmageddon», kizaru
- «After Hours», The Weeknd
Під який настрій найчастіше шукали музику?
- Життєрадісний
- Щасливий
- Розслаблений
- Впевнений
- Спокійний
Топ-5 треків, якими ділилися в Instagram
- «Танцы», ssshhhiiittt!
- «Star Shopping», Lil Peep
- «we fell in love in october», girl in red
- «Положение», Скриптонит
- «Sweater Weather», The Neighbourhood
Вчора ми публікували підсумки року Spotify у світі.
Джерело: Spotify