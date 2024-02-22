Спрос на чипы Nvidia настолько высок, что Дженсену Хуангу пришлось заверить аналитиков, что компания распределяет их «справедливо»

Сейчас настолько большой спрос на ИИ-чипы от Nvidia, что соучредителю и генеральному директору Дженсену Хуангу пришлось заверить, что компания распределяет их «справедливо».

Мы делаем все возможное, чтобы распределять их справедливо и избегать несправедливого распределения. — Хуанг во время разговора с аналитиками после обнародования результатов четвертого квартала.

Хуанг отвечал на вопрос о том, как Nvidia распределяет чипы между всеми компаниями — многие из которых являются конкурентами между собой, передаёт Business Insider. Дженсен добавил, что Nvidia сотрудничает с поставщиками облачных сервисов, чтобы соответствовать их ожиданиям и срокам.

В тот же момент Nvidia сообщила об еще одном впечатляющем квартале, когда она получила $22,1 млрд дохода, что на 265% больше, чем год назад, и превысило ожидания Уолл-стрит.

Акции чипмейкера росли в течение последнего года после того, как бум искусственного интеллекта, начавшийся благодаря ChatGPT от OpenAI, привел эту технологию в мейнстрим. За последние 12 месяцев акции Nvidia выросли более чем вдвое, что заставило аналитиков задуматься над тем, не исчерпает ли чип-гигант свои запасы.

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