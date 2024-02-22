Новости IT-бизнес 22.02.2024 в 16:41 comment views icon

Спрос на чипы Nvidia настолько высок, что Дженсену Хуангу пришлось заверить аналитиков, что компания распределяет их «справедливо»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Спрос на чипы Nvidia настолько высок, что Дженсену Хуангу пришлось заверить аналитиков, что компания распределяет их «справедливо»

Сейчас настолько большой спрос на ИИ-чипы от Nvidia, что соучредителю и генеральному директору Дженсену Хуангу пришлось заверить, что компания распределяет их «справедливо».

Мы делаем все возможное, чтобы распределять их справедливо и избегать несправедливого распределения.

— Хуанг во время разговора с аналитиками после обнародования результатов четвертого квартала.

Хуанг отвечал на вопрос о том, как Nvidia распределяет чипы между всеми компаниями — многие из которых являются конкурентами между собой, передаёт Business Insider. Дженсен добавил, что Nvidia сотрудничает с поставщиками облачных сервисов, чтобы соответствовать их ожиданиям и срокам.

В тот же момент Nvidia сообщила об еще одном впечатляющем квартале, когда она получила $22,1 млрд дохода, что на 265% больше, чем год назад, и превысило ожидания Уолл-стрит.

Акции чипмейкера росли в течение последнего года после того, как бум искусственного интеллекта, начавшийся благодаря ChatGPT от OpenAI, привел эту технологию в мейнстрим. За последние 12 месяцев акции Nvidia выросли более чем вдвое, что заставило аналитиков задуматься над тем, не исчерпает ли чип-гигант свои запасы.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить