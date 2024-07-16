Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: какие модели покупают чаще всего

Как сообщает УкрАвтопром, в течение первой половины 2024 года в Украине зарегистрировали более 24,4 тыс. аккумуляторных электромобилей. Это на 94% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В то же время отмечается, что большинство зарегистрированных электромобилей — это подержанные транспортные средства.
Больше всего новых регистраций электромобилей приходится на следующие регионы Украины:
- Львовская область — 3392 ед. (90% бывшие в употреблении);
- Киев — 3171 ед. (63% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская область — 1926 ед. (75% бывшие в употреблении);
- Киевская область — 1767 ед. (69% бывшие в употреблении);
- Одесская область — 1459 ед. (76% бывшие в употреблении).
Самой популярной моделью в Украине среди новых электромобилей в первом полугодии 2024 года стала VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто наибольшим спросом пользовались следующие модели:
- NISSAN Leaf — во Львовской и Одесской области
- TESLA Model 3 — в столице и в Киевской области
- TESLA Model Y — в Днепропетровской области
Напомним, за весь 2023 год в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей.
Источник: УкрАвтопром
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