Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: какие модели покупают чаще всего

Как сообщает УкрАвтопром, в течение первой половины 2024 года в Украине зарегистрировали более 24,4 тыс. аккумуляторных электромобилей. Это на 94% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В то же время отмечается, что большинство зарегистрированных электромобилей — это подержанные транспортные средства.

Больше всего новых регистраций электромобилей приходится на следующие регионы Украины:

Львовская область — 3392 ед. (90% бывшие в употреблении); Киев — 3171 ед. (63% бывшие в употреблении); Днепропетровская область — 1926 ед. (75% бывшие в употреблении); Киевская область — 1767 ед. (69% бывшие в употреблении); Одесская область — 1459 ед. (76% бывшие в употреблении).

Самой популярной моделью в Украине среди новых электромобилей в первом полугодии 2024 года стала VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто наибольшим спросом пользовались следующие модели:

NISSAN Leaf — во Львовской и Одесской области

TESLA Model 3 — в столице и в Киевской области

TESLA Model Y — в Днепропетровской области

Напомним, за весь 2023 год в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей.

Источник: УкрАвтопром