Новости Авто 16.07.2024 в 16:46 comment views icon

Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: какие модели покупают чаще всего

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как сообщает УкрАвтопром, в течение первой половины 2024 года в Украине зарегистрировали более 24,4 тыс. аккумуляторных электромобилей. Это на 94% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В то же время отмечается, что большинство зарегистрированных электромобилей — это подержанные транспортные средства.

Больше всего новых регистраций электромобилей приходится на следующие регионы Украины:

  1. Львовская область — 3392 ед. (90% бывшие в употреблении);
  2. Киев — 3171 ед. (63% бывшие в употреблении);
  3. Днепропетровская область — 1926 ед. (75% бывшие в употреблении);
  4. Киевская область — 1767 ед. (69% бывшие в употреблении);
  5. Одесская область — 1459 ед. (76% бывшие в употреблении).

Самой популярной моделью в Украине среди новых электромобилей в первом полугодии 2024 года стала VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто наибольшим спросом пользовались следующие модели:

  • NISSAN Leaf — во Львовской и Одесской области
  • TESLA Model 3 — в столице и в Киевской области
  • TESLA Model Y — в Днепропетровской области

Напомним, за весь 2023 год в Украину завезли почти 38 тыс. электромобилей.

Источник: УкрАвтопром

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