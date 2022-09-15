Средний чек на покупки внутри приложений iOS за год вырос на 40% — против 9% на Android

Средняя цена покупки в приложениях в Apple App Store выросла за год (по состоянию на июль 2022 года) на колоссальные 40%. Для сравнения, за тот же период времени в Google Play этот показатель увеличился на 9%. Инфляция в США резко возросла, достигнув в июне 40-летнего максимума на уровне 9,1%. Компания Apptopia, специализирующаяся на анализе приложений, считает, что это во многом связано с изменениями в правилах конфиденциальности Apple – Apple App Tracking Transparency (ATT).

Apple представила ATT в феврале 2021 года и реализовала новшества с выходом обновления iOS 14.5. ATT представляет собой независимую структуру конфиденциальности, которая требует, чтобы приложения в iOS запрашивали у пользователей разрешение на отслеживание информации и обмен их данными. И многие пользователи решили, что они не хотят делиться данными с маркетологами для целевой рекламы. Это сделало привлечение пользователей более дорогим для издателей.

Интересно, что рост цен на покупки в приложениях предшествует всплеску инфляции в 2022 году. Это подтверждает теорию Apptopia, что разработчики действительно реагируют на увеличение показателя фактической стоимости установки (eCPI).

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Самым большим фактором этого прироста являются разовые покупки в приложениях, которые выросли на 36% по сравнению с приростом на 19% для ежемесячных и годовых покупок внутри приложения. В Apptopia поясняют, что издатели «пытаются предоставить покупателям выгоду на более длительный срок, чтобы сократить затраты на привлечение».

Изменения в правилах конфиденциальности имели серьёзные последствия для технологических гигантов. Например, в июле этого года Meta сообщила о первом квартальном падении выручки. В то же время новшества укрепили собственный рекламный бизнес Apple. По данным Appsumer, уровень принятия рекламы Apple вырос почти на четыре пункта по сравнению с прошлым годом – до 94,8%, в то время как принятие Meta снизилось до 82,8%.

Источник: techspot