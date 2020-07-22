США обещают $2 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров, обвиняемых во взломе электронной системы SEC
Государственный департамент США объявил денежную награду за двух украинских хакеров — за любую информацию, которая поможет их арестовать, обещают денежное вознаграждение в размере $2 млн (по одному миллиону за каждого). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном в том числе на сайте американского посольства в Украине.
Правоохранители США разыскивают граждан Украины Радченко Артема Вячеславовича и Еременко Александра Витальевича, являющихся, по версии следствия, участниками транснациональной организованной преступной группировки, и причастных к кибер-преступлениям.
Говоря точнее, секретная служба США выдвинула обоим украинцам обвинения по 16 статьям, среди которых — сговор для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронное мошенничество и кибермошенничество.
«Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко сломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль».
Майк Помпео, госсекретарь США
Награду за помощь в поимке украинских хакеров объявили в рамках специальной программы TOCRP (Программа по выплате вознаграждения за предоставление информации о транснациональной организованной преступности). С момента запуска этой инициативы и Программы Государственного департамента США по вознаграждениям за предоставление информации о международной наркоторговле, к ответственности в общей сложности привлекли 75 транснациональных преступников.
Источник: Американское посольство в Украине