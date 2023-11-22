США и НАТО испытывают ADSR-технологию противодействия помехам на основе искусственного интеллекта

Армия США и ее партнеры по НАТО провели в Германии тестирование системы усовершенствованной динамической спектральной разведки (ADSR) на основе искусственного интеллекта.

Электронная война — это следующий рубеж гонки вооружений, где можно противодействовать даже самым современным системам вооружений, отключая радиочастотную связь. Поскольку ракеты и беспилотники обычно находятся в постоянной связи с базой на протяжении всего полета, это может быть эффективно.

Что такое ADSR?

Усовершенствованная динамическая спектральная разведка (ADSR) является примером работы Командования по развитию боевых способностей армии США и программы Pathfinder — армейской научно-исследовательской лаборатории, позволяющей солдатам и исследователям быстро разрабатывать и внедрять решения для решения реальных проблем в полевых условиях.

ADSR — это система на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая армейским беспроводным сетям связи определять и избегать враждебных помех и уменьшать радиочастотные излучения, которые могут позволить врагу нацелиться на ваши войска.

Новая технология ADSR недавно была применена солдатами радиоэлектронной борьбы 3-й пехотной дивизии в ходе учения Combined Resolve в Объединенном многонациональном центре боевой готовности 7-го армейского тренировочного командования в Германии. Солдаты могли дополнительно опробовать систему и провести тренировки для подразделений НАТО и партнеров Альянса.

Подразделения радиоэлектронной борьбы в составе [бригадных тактических групп] БТГ всегда ищут преимущество при нанесении удара по врагу. Возможности зондирования, обеспечивающие понимание спектра в реальном времени, помогают нам идентифицировать электромагнитную сигнатуру противника, чтобы мы могли быстро влиять на него в поле боя. Мы полагаемся на постоянные инновации нашей тактики и технологий, чтобы сохранить преобладание в радиоэлектронной борьбе. — лейтенант Брендан Шатт, офицер кибернетического подразделения

Первоначально разработанная группой исследователей из Университета Вандербильта, спонсируемых Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), технология ADSR совершенствуется с 2021 года благодаря серии оперативных экспериментов с участием солдат 101-го батальона в Форт-Кэмпбелле, в том числе экспериментов Румынии и Центре адаптивных экспериментов Института гражданско-военных инноваций (CMI2) в центральной части Западной Виргинии.

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