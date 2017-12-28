Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460

Компания Qualcomm уже представила свой флагманский мобильный процессор следующего поколения Snapdragon 845, отличающийся как приличным увеличением производительности CPU- и GPU-ядер, так и множеством новых интересных функций и технологий. Теперь же в китайской соцсети Weibo появились характеристики других будущих SoC производителя, нацеленные на средний и низкие сегменты. Речь о моделях Snapdragon 460, 640 и 670, которые должны сменить нынешние Snapdragon 450, 630 и 660 соответственно.

Как видно из таблицы, главным новшеством в случае чипов среднего уровня Snapdragon 640 и 670 станет переход на более тонкие технологические нормы. Говоря конкретнее, для производства чипов будет использоваться 10-нанометровая технология. Это должно в первую очередь обеспечить существенный прирост энергоэффективности.

Обе SoC – Snapdragon 640 и 670 – будут восьмиядерными, но будут отличия по конфигурации и рабочим частотам. В случае Snapdragon 670 будет четыре высокопроизводительных ядра Kryo 360, работающих с частотой 2 ГГц, и четыре энергоэффективных Kryo 385 с частотой 1,6 ГГц. Модель Snapdragon 640 получит два высокопроизводительных ядра Kryo 360 (2,15 ГГц) и шесть энергоэффективных Kryo 385 (1,55 ГГц).

Различаться Snapdragon 670 и 640 будут графикой, памятью, модемами и процессорами обработки изображений. Snapdragon 670 получит GPU Adreno 620 и модем X16 LTE со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, тогда как у Snapdragon 640 будет менее производительный GPU Adreno 610 и модем X12 LTE со скоростью передачи данных 600 Мбит/с. В обоих случаях будет использоваться 14-битный сдвоенный ISP Spectra 260 (одна камера до 26 Мп или две по 13 Мп).

SoC Snapdragon 460 начального уровня будет использовать 14-наномеровую технологию. В ее конфигурацию войдет восемь процессорных ядер Kryo 360 (четыре с частотой 1,8 ГГц и четыре с частотой 1,4 ГГц). Платформа наделена процессором обработки изображений Qualcomm Spectra 240, который поддерживает камеры разрешением до 21 Мп, и лишена кэш-памяти.

Источник: Weibo