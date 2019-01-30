Стали известны характеристики тройной камеры Sony Xperia XZ4: главный модуль на 52 Мп, телефото на 16 Мп и модуль ToF

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О флагманском смартфоне Sony Xperia XZ4, чей анонс еще только ожидается через месяц на MWC 2019, мы уже знаем достаточно много. В частности, благодаря утечкам нам известна большая часть технических характеристик, и, собственно, как будет выглядеть аппарат. Теперь же японский ресурс SumahoInfo опубликовал подробности о конфигурации тройной основной камеры грядущей новинки.

Как мы уже знаем, модули тройной камеры Sony Xperia XZ4 расположены вертикально в центральной верхней части задней панели. На изображении выше показаны параметры каждого из модулей:

Основной на 52 Мп с диафрагмой F/1,6;

Телефото с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,6;

Дополнительный модуль ToF (Time of Flight) с разрешением 0,3 Мп и диафрагмой F/1,4 для трехмерного сканирования, функций дополненной и виртуальной реальности, а также анализа глубины сцены.

Что интересно, в ассортименте Sony пока нет сенсора изображения разрешением 52 Мп. Предположительно, эта пока еще не представленная официально модель войдет в серию IMX600. В то же время сенсоров на 16 Мп у Sony есть целых 6 разных моделей.

Если судить сугубо по техническим характеристикам, то основная камера у Sony Xperia XZ4 интригует. Но есть множество примеров, показывающих, что именно ПО играет главную роль в качестве съемки.

По предварительным данным, смартфон Sony Xperia XZ4 получил экран OLED диагональю 6,5 дюйма разрешением 3360х1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, подзарядка производится по USB Type-C. Также можно с уверенностью говорить о защите от воды и пыли на уровне IP65/68. Из коробки на смартфоне будет установлена не самая новая операционная система Android 9 Pie. Вариантов цвета корпуса будет минимум четыре: черный, серебристый, синий и фиолетовый.

Пока неизвестной остается только цена (дешевле Xperia XZ3 новая модель точно не будет) и сроки выхода на рынок.

Источник: Phone Arena и SumahoInfo