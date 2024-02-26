«Стало хуже»: сайт обзоров Yelp оценил изменения, которые Google внесла чтобы соответствовать закону ЕС

Google тестирует новый дизайн результатов поиска для авиарейсов, поездов, гостиниц, ресторанов и продуктов в ЕС, который, как предполагалось, позволит получать меньшим компаниям больше трафика. Однако сайт обзоров Yelp утверждает, что изменения привели к совершенно противоположному эффекту.

Согласно исследованию Yelp, новый дизайн предоставляет результаты, размещая данные с Карт Google в верхней части страницы под строкой поиска и снизу — новый виджет с изображениями и ссылками на такие веб-сайты, как Yelp. Эксперименты показали, что почти 73% из около 500 человек в это время нажимали на результаты, которые оставляли их в экосистеме Google — что больше, чем 55% до обновления дизайна и тестов с меньшей группой из 250 человек.

В другой вариации дизайна, где окно с веб-сайтами обзоров располагалось сверху, только 44% людей оставались с Google, остальные — выбирали альтернативу. Yelp уже обратился к регуляторам ЕС с предложением придерживаться второго варианта — для получения «справедливых результатов».

За нарушение антимонопольного законодательства ЕС (которое сейчас называют самым суровым в мире) от компаний могут потребовать уплаты штрафа в размере 10% от годового объема продаж.

Представитель Google Рори О’Донохью тем временем говорит, что более 20 изменений, внесенных в поисковик в ответ на Закон ЕС о цифровых рынках (DMA), наоборот предоставляют больше возможностей для таких служб, как Yelp, для отображения в результатах.

«Допускать другое — это просто неправильно», — говорит он.

По словам О’Донохью, тестирование различных дизайнов Google показало, что количество кликов на сайты обзора наоборот возросло — и все это ценой того, что отдельные авиакомпании и рестораны сталкиваются с падением посещений.

Другие подразделения Google, на которые распространяется действие закона, например Android, Chrome и Maps, а также другие компании, такие как Apple, Meta и Amazon, еще не обнародовали всех своих планов соответствия. Но коалиция из тысяч меньших компаний, включая производителя шифрованного программного обеспечения Proton и норвежскую медиакомпанию Schibsted, утверждает, что те, что раскрыты на данный момент, на самом деле не соответствуют требованиям DMA.

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Источник: Ars Technica

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