ЕС отнесла Google Поиск, App Store и еще 20 сервисов в категорию gatekeepers — на них распространяется действие закона о цифровых рынках (DMA)

App Store, TikTok, Facebook, Google Поиск, Amazon вошли в перечень 22 сервисов, подпадающих под действие Закона ЕС о цифровых рынках (DMA), обнародованного в среду. У компаний есть около 6 месяцев, чтобы оспорить правила в суде.

Впрочем, Еврокомиссия отметила, что ей нужно немного больше времени, чтобы расследовать освободить ли от действия новых правил Bing, Edge и рекламные услуги Microsoft, а также iMessage от Apple. Со своей стороны, Microsoft утверждает, что Bing – не слишком большой конкурент Google, в то время как Apple говорит, что не имеет данных о количестве пользователей iMessage (аналитики подсчитали, что iMessage, который встроен в каждый iPhone, iPad и Mac, имеет около 1 миллиарда пользователей во всем мире). Комиссия также начала расследование, чтобы проверить, следует ли включить операционную систему iPad от Apple в регламент.

Новые правила, которые вступят в силу в марте, введут жесткий режим для компаний, деятельность которых ранее приводила к миллиардам евро штрафов. Им запретят, например, объединять данные клиентов в разных службах; использовать информацию от сторонних поставщиков для того, чтобы конкурировать с ними; и обязуют разрешать пользователям скачивать программы с конкурентных платформ.

«Мы по-прежнему очень озабочены рисками конфиденциальности и безопасности данных, которые создает закон для наших пользователей», — заявили в Apple.

«Мы очень разочарованы тем, что до принятия этого решения не было проведено ни одного исследования рынка, и мы оцениваем наши следующие шаги», — сказал представитель TikTok.

Новые обязательства могут привести к тому, что европейские пользователи iPhone смогут скачивать приложения из конкурирующих магазинов приложений; Meta запретят объединять данные пользователей между Facebook и Instagram без получения разрешения; а Google запретят отдавать предпочтение собственным результатам, например Shopping, в общих результатах поиска.

Под действие правил (в категории так называемых gatekeepers) попадут платформы с годовым оборотом более 7,5 миллиарда евро, рыночной капитализацией свыше 75 миллиардов евро и 45 миллионами активных пользователей в ЕС ежемесячно (хотя у Брюсселя есть определенная свобода действий по обозначению, кроме этих показателей).

Представители ЕС ожидают, что их решения будут переданы суду в делах, которые, вероятно, затянутся на годы.

Ниже представлен полный перечень сервисов компаний, на которые распространяется действие Закона о цифровых рынках ЕС:

Alphabet Amazon Apple Bytedance Meta Microsoft Google Maps Marketplace App Store TikTok Facebook LinkedIn Google Play Amazon Ads Safari Instagram Windows Google Shopping iOS WhatsApp YouTube Messenger Google Search Marketplace Chrome Meta Ads Android Google Ads

Источник: Bloomberg, Financial Times