ЕС отнесла Google Поиск, App Store и еще 20 сервисов в категорию gatekeepers — на них распространяется действие закона о цифровых рынках (DMA)

App Store, TikTok, Facebook, Google Поиск, Amazon вошли в перечень 22 сервисов, подпадающих под действие Закона ЕС о цифровых рынках (DMA), обнародованного в среду. У компаний есть около 6 месяцев, чтобы оспорить правила в суде.
Впрочем, Еврокомиссия отметила, что ей нужно немного больше времени, чтобы расследовать освободить ли от действия новых правил Bing, Edge и рекламные услуги Microsoft, а также iMessage от Apple. Со своей стороны, Microsoft утверждает, что Bing – не слишком большой конкурент Google, в то время как Apple говорит, что не имеет данных о количестве пользователей iMessage (аналитики подсчитали, что iMessage, который встроен в каждый iPhone, iPad и Mac, имеет около 1 миллиарда пользователей во всем мире). Комиссия также начала расследование, чтобы проверить, следует ли включить операционную систему iPad от Apple в регламент.
Новые правила, которые вступят в силу в марте, введут жесткий режим для компаний, деятельность которых ранее приводила к миллиардам евро штрафов. Им запретят, например, объединять данные клиентов в разных службах; использовать информацию от сторонних поставщиков для того, чтобы конкурировать с ними; и обязуют разрешать пользователям скачивать программы с конкурентных платформ.
«Мы по-прежнему очень озабочены рисками конфиденциальности и безопасности данных, которые создает закон для наших пользователей», — заявили в Apple.
«Мы очень разочарованы тем, что до принятия этого решения не было проведено ни одного исследования рынка, и мы оцениваем наши следующие шаги», — сказал представитель TikTok.
Новые обязательства могут привести к тому, что европейские пользователи iPhone смогут скачивать приложения из конкурирующих магазинов приложений; Meta запретят объединять данные пользователей между Facebook и Instagram без получения разрешения; а Google запретят отдавать предпочтение собственным результатам, например Shopping, в общих результатах поиска.
Под действие правил (в категории так называемых gatekeepers) попадут платформы с годовым оборотом более 7,5 миллиарда евро, рыночной капитализацией свыше 75 миллиардов евро и 45 миллионами активных пользователей в ЕС ежемесячно (хотя у Брюсселя есть определенная свобода действий по обозначению, кроме этих показателей).
Представители ЕС ожидают, что их решения будут переданы суду в делах, которые, вероятно, затянутся на годы.
Ниже представлен полный перечень сервисов компаний, на которые распространяется действие Закона о цифровых рынках ЕС:
|Alphabet
|Amazon
|Apple
|Bytedance
|Meta
|Microsoft
|Google Maps
|Marketplace
|App Store
|TikTok
|Google Play
|Amazon Ads
|Safari
|Windows
|Google Shopping
|iOS
|YouTube
|Messenger
|Google Search
|Marketplace
|Chrome
|Meta Ads
|Android
|Google Ads
Источник: Bloomberg, Financial Times