Star Wars Jedi: Survivor – продолжение Fallen Order выйдет в 2023 году

Во время проведения мероприятия Star Wars Celebration помимо анонсов грядущих сериалов и фильмов также был представлен трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor. Она является продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order.

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Действие сиквела происходит через 5 лет после событий оригинальной игры. Главным героем вновь выступает джедай Кэл Кестис, компанию которому составит дроид-помощник BD-1. Авторы описывают Star Wars Jedi: Survivor как «приключенческий боевик от третьего лица с сюжетом». Разработкой игры занимается студия Respawn Entertainment, которая также работала над Star Wars Jedi: Fallen Order. Режиссер Стиг Асмуссен говорит, что сиквел будет поддерживать некоторые функции, доступные в консолях нового поколения, в первую очередь трассировку лучей и более быструю загрузку.

Ожидается, что игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет в 2023 году для платформ PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Источник: The Verge