Новости Игры 21.12.2023 в 15:21 comment views icon

Starfield: 13 млн игроков, бесплатные обновления каждые 6 недель и платное DLC Shattered Space в 2024 году

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Starfield ─ научно-фантастическая ролевая игра Bethesda Game Studios ─ достигла нового рубежа. К новогодним праздникам количество игроков превысило 13 млн.

Предыдущий раз компания публиковала отчет о достижениях в сентябре. Тогда ─ через 2 недели после полноценного релиза ─ игра привлекла 10 млн игроков. Таким образом, чтобы набрать еще 3 млн игроков, Starfield потребовалось дополнительные 3 месяца. По данным Bethesda Game Studios, в среднем игрок тратит на Starfield около 40 часов.

Starfield: 13 млн игроков, бесплатные обновления каждые 6 недель и платное DLC Shattered Space в 2024 году

Bethesda Game Studio также подтвердила, что в 2024 году планирует выпускать обновления игры каждые 6 недель. Речь идет о таких функциях, как карты городов, новые способы передвижения и официальная поддержка модов через новый Creation Kit. Команда сообщила, что в будущем игроки смогут дополнительно настраивать свой игровой процесс, регулируя «грузоподъемность, расстояние доступа к грузу, повреждение корабля, кредиты торговцев, то, как вы переносите недуги, новую механику выживания» и многое другое.

Кроме того, Bethesda Game Studio заявила, что в 2024 году выйдет первое дополнение Starfield под названием Shattered Space. Это платное DLC будет включать в себя «новые сюжетный контент, новые локации, новое снаряжение и многое другое». Покупатели Starfield Digital Deluxe Edition получат его бесплатно.

Источник: windowscentral

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