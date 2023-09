Starfield залучила 10 млн гравців і стала найкращим стартом за всю історію Bethesda

За два тижні з моменту повноцінного релізу гра Starfield залучила понад 10 млн гравців. Про це йдеться в обліковому записі Bethesda Game Studios в соцмережі X (раніше Twitter).

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 19, 2023