Starfield залучила 10 млн гравців і стала найкращим стартом за всю історію Bethesda

За два тижні з моменту повноцінного релізу гра Starfield залучила понад 10 млн гравців. Про це йдеться в обліковому записі Bethesda Game Studios в соцмережі X (раніше Twitter).

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 19, 2023

Завдяки таким показникам Starfield вкотре стала найбільшим релізом Bethesda за всю історію студії. Попереднє досягнення на рівні 6 млн гравців було зафіксовано через 2 дні після релізу.

Попри змішані відгуки та зниження рейтингів гри в Steam, просідання активності користувачів не можна назвати значним. Після піку на рівні 330 тис. попередніми вихідними, минулий вікенд продемонстрував результат 260 тис. одночасних гравців у Steam. При цьому гра має 76% позитивних відгуків гравців у Steam (за підсумками 52,6 тис. рецензій).