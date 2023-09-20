Новини Ігри 20.09.2023 о 11:37

Starfield залучила 10 млн гравців і стала найкращим стартом за всю історію Bethesda

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Вадим Карпусь

Автор новин

За два тижні з моменту повноцінного релізу гра Starfield залучила понад 10 млн гравців. Про це йдеться в обліковому записі Bethesda Game Studios в соцмережі X (раніше Twitter).

Завдяки таким показникам Starfield вкотре стала найбільшим релізом Bethesda за всю історію студії. Попереднє досягнення на рівні 6 млн гравців було зафіксовано через 2 дні після релізу.

Starfield привлекла 10 млн игроков и стала лучшим стартом за всю историю Bethesda

Попри змішані відгуки та зниження рейтингів гри в Steam, просідання активності користувачів не можна назвати значним. Після піку на рівні 330 тис. попередніми вихідними, минулий вікенд продемонстрував результат 260 тис. одночасних гравців у Steam. При цьому гра має 76% позитивних відгуків гравців у Steam (за підсумками 52,6 тис. рецензій).

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