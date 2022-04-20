Starlink в Украине на время военного положения доступен всем желающим — решение НКЕК и Госспецсвязи

20 апреля НКЕК Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи — бывшая НКРЗІ приняла решение, которым разрешила на период военного положения использовать терминалы Starlink всем желающим, в том числе и рядовым гражданам, органам власти и предприятиям любой формы собственности. Отдельно о внесении соответствующих изменений в нормативные документы сообщили у Госспецсвязи и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Как объяснили в Госспецсвязи, никаких запретов или ограничений на использование терминалов спутникового интернета Starlink в Украине по факту не было, но существовали формальные нормативные ограничения, которые позволяли пользоваться терминалами только военным. Теперь их устранили. Речь идет о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

«До принятия этого решения тоже не было никаких [фактических] запретов, но были нормативные ограничения по использованию таких устройств. Сегодня, благодаря работе общей команды, мы эти ограничения устранили. Мы обеспечили все правовые основания, чтобы пользоваться спутниковым интернетом и не переживать о том, что вы делаете вне правового поля.», Юрий Щиголь, Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации

18 апреля в соцсетях появились преждевременные суждения и горячие обсуждения потенциального ограничения доступа Starlink для гражданского населения, а на следующий день Госспецсвязи выступило с заявлением — там объяснили, что массовое использование технологии может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных и заверило, что никто не намерен ограничивать использование технологии, но нужно провести обязательные (согласно законодательству) проверки, связанные с сертификацией. Одновременно Михаил Федоров анонсировал открытие представительства Starlink в Украине (процесс уже запущен) и поручил соответствующим органам как можно быстрее провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот.

В начале месяца Минцифра рассказывала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в городской среде — в отдельном материале на сайте.