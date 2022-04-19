Госспецсвязи: все граждане и бизнес получат возможность доступа к Starlink после завершения сертификации технологии

Госспецсвязи выступило с заявлением по поводу использования спутникового интернета Starlink гражданским населением — регулятор заверил, что ни о каких искусственных запретах и ограничениях речь не идет, а все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур по сертификации новой технологии.

Это разъяснение — ответ на распространение в соцсетях преждевременных выводов о потенциальном ограничении доступа Starlink для гражданского населения. Поводом стало упоминание о запрете Starlink для населения в письме НКЕК Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи — бывшая НКРСИ и распоряжения Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ).

В Госспецсвязи пояснили, что массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено. В то же время, там успокаивают, что это временная мера — до завершения проведения всех необходимых проверок и полноценной сертификации Starlink в Украине. После этого технология станет доступна для массового использования.

Точных сроков полноценного запуска Starlink в Украине не называют, но Госспецсвязи уже занимается этим вопросом и надеется завершить проверки в ближайшее время.

« Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию. Распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) дало возможность использовать оборудование для доступа в спутниковый интернет на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев. О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время»‎ Госспецсвязи В конце марта регуляторы Госспецсвязи и НКЕК нормировали использование интернета Starlink мобильными операторами. С тех пор они активно используют Starlink для восстановления связи в населенных пунктах, которые подверглись существенным разрушениям из-за обстрелов российских оккупантов. Кроме ВСУ и медицинских учреждений, преимуществами спутникового интернета Starlink пользуются органы местного самоуправления, а также «Укрзалізниця», «Ланет» та «ПриватБанк»

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В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратился в Твиттере к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. Водночас президент SpaceX Гвин Шотвелл расказала, что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине.

С начала войны Украина получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом. Три четверти из них подарила SpaceX, а остальное закупило правительство США. Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, которые подверглись катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками.