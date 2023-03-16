Starlink запускает «глобальный» спутниковый интернет по цене $200 в месяц

Starlink продолжает развивать свои услуги спутникового интернета и запускает пакет, которые предоставляет «глобальное» подключение – на разных континентах и в различных странах, где есть покрытие компании.

Фактически компания провела ребрендинг предложения Starlink RV, которое теперь называется Starlink Roam и предлагает некоторые дополнительные возможности. Теперь сервис предлагается либо с региональным доступом за $150 в месяц, либо для глобального использования (везде, где сервис доступен) за $200 в месяц.

Starlink предлагает подписку Starlink Roam как возможность для клиентов использовать Starlink в «местах, где подключение было ненадежным или полностью недоступным». Подписку можно приостанавливать и возобновлять в любое время. При этом оплата будет взиматься с шагом в один месяц.

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4 — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023

Как и в случае с пакетом Starlink RV, пользователи могут выбрать либо портативную антенну за $599, либо антенну, предназначенную для использования в движении, стоимостью $2500.

Напомним, в феврале пользователи (в том числе находящиеся за пределами зоны покрытия Starlink) начали получать сообщения о новой «услуге глобального роуминга», хотя в то время не сообщалось, что она полностью заменит Starlink RV.

На странице часто задаваемых вопросов Starlink Roam говорится, что глобальный сервис «можно заказать только» в странах, указанных на карте доступности Starlink. Однако неясно, будет ли сервис доступен в странах, где он запрещён к использованию. Компания все еще ожидает одобрения регулирующих органов некоторых стран, включая Индию, Пакистан и Камбоджу, а Илон Маск сказал в интервью Financial Times, что правительство Китая «явно заявило о своем неодобрении его недавнего развертывания Starlink».

Добавим, У Starlink уже есть план за $5000 в месяц для тех, кто хочет получить доступ в интернет в море.

Источник: The Verge