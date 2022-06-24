«Старт в ІТ» — государственная программа обучения в IT со стипендиями до 30 тыс. грн. Всего выделят 1,8 млрд грн, чтобы обучить 60 тыс. украинцев

24 июня Правительство в рамках проекта «єРобота» утвердило грантовую программу поддержки развития IT-сектора и стартапов в сфере высоких технологий и отдельную программу обучения специалистов в сфере IT.

Финансирование для развития IT-сектора и стартапов в сфере высоких технологий

В рамках программы государство предоставит от 750 тыс. грн. до 3,5 млн. грн. для соответствующих стартапов. Администрировать эту программу Украинский фонд стартапов.

Главные критерии для получения финансирования — создание 5 рабочих мест, а также акцент на разработке новых технологий и решений.

«Украина – это страна, которая имеет живую инновационную среду. Украина — это страна, где огромный потенциал для инновационного бизнеса. Нам очень важно сохранить такую ​​экономическую состоятельность нашего государства», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как именно будут распределять средства, на каких условиях стартапы смогут получить государственные гранты и когда пока неизвестно.

«Старт в IT»

Также Кабинет Министров запустил программу «Старт в IT» — предоставление стипендий в размере до 30 тыс. грн на обучение. В рамках инициативы можно будет получить навыки младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

Программа рассчитана не на студентов или опытных IT-специалистов, а для тех, кто потерял работу или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.

«IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось», — отметил премьер-министр.

Денежные средства в рамках программы «Старт в IT» можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. Планируется, что благодаря инициативе карьеру в IT смогут начать 60 тысяч украинцев, а всего на это выделят 1,8 млрд грн.

Похоже, «Старт в IT» — это тот же проект государственного фонда для обучения украинцев IT-профессий, который анонсировали в начале года незадолго после начала войны.

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В общей сложности правительство на этой неделе представило шесть грантовых программ, которые закладывают основу крупного проекта «єРобота» Государство обещает начать выдавать украинцам безвозвратные гранты до 250 тысяч грн на новый бизнес. За год планируют выдать 20 тыс. таких грантов, а всего на это выделят 5 млрд грн., который позволит каждому желающему, навыкам и плану — запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру. Постепенно в «Дія» появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов.