Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков

Разработчик Test Drive критикует тех, кто оценивает успех игры только по статистике Steam. Его расстраивает то, как на самом деле данные искажаются. Или нет?

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Студия Nacon прокомментировала заявления относительно Test Drive Unlimited: Solar Crown и слабых показателей активности в Steam. За последние 24 часа, по данным SteamDB, онлайн было лишь 288 человек, а на момент написания новости всего 47. При этом максимальная пиковая активность составила чуть более 5 тыс. игроков. Но один из разработчиков Себастьян Ваксин говорит: статистика по этой платформе — далеко не полная картина.

«Многие игроки следят за статистикой Steam, потому что это единственные доступные данные. Но сообщество Test Drive Unlimited в Steam — не самое большое, и разница может быть очень значительной по сравнению с PS5, которая является самой активной платформой для нашей игры. Поэтому мы понимаем, что люди ориентируются на Steam, потому что других цифр нет, но поверьте — это совсем не репрезентативно», — говорит разработчик.

Это, кстати, классическая ситуация для игровой индустрии. Продажи или количество игроков обычно не раскрывают, поэтому все ориентируются на SteamDB или Steam Charts. А эти сервисы показывают только активность на ПК. Поэтому если игра «просела» в Steam — появляются выводы, что она провалилась вообще. Хотя на самом деле онлайн может быть выше на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т. д.

Например, мы выяснили, сколько игроков Test Drive Unlimited: Solar в настоящее время активны в Steam. Но мы ничего не знаем о консольной аудитории — в частности на PS5, которую Nacon считает основной. Ваксин не стал раскрывать цифры по другим платформам — что лишь подтверждает: полная статистика остаётся за кулисами. И также добавляет скептицизма к его словам.

Вопросов становится все больше, если просто зайти на страницу игры в Steam. Там пользователя встречают рецензии об игре — только 37% из них положительные из почти 5 тысяч отзывов. Наверняка и здесь Nacon придумала бы, как выкрутить оценки в то, что пара тысяч человек — лишь малая часть аудитории.

Итак, статистика Steam — это быстро и удобно, но не всегда показательно. Бывают другие примеры искривления данных. Например, Ubisoft в свое время раскрыла, что в Assasin Creed Shadows сыграли 3 млн человек, но ничего не сказала о продажах. Тут еще дело в Game Pass, где не надо покупать копию игры, если она есть в библиотеке. В общем для большинства игроков точная статистика по онлайн и продажам останется скрытой, поскольку от этого зависит и репутация студии, и стоимость акций, и доверие инвесторов.

Источник: Push Square