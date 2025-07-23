tyzhden shi
Новости Игры 23.07.2025 comment views icon

Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков

Разработчик Test Drive критикует тех, кто оценивает успех игры только по статистике Steam. Его расстраивает то, как на самом деле данные искажаются. Или нет?

Студия Nacon прокомментировала заявления относительно Test Drive Unlimited: Solar Crown и слабых показателей активности в Steam. За последние 24 часа, по данным SteamDB, онлайн было лишь 288 человек, а на момент написания новости всего 47. При этом максимальная пиковая активность составила чуть более 5 тыс. игроков. Но один из разработчиков Себастьян Ваксин говорит: статистика по этой платформе — далеко не полная картина.

«Многие игроки следят за статистикой Steam, потому что это единственные доступные данные. Но сообщество Test Drive Unlimited в Steam — не самое большое, и разница может быть очень значительной по сравнению с PS5, которая является самой активной платформой для нашей игры. Поэтому мы понимаем, что люди ориентируются на Steam, потому что других цифр нет, но поверьте — это совсем не репрезентативно», — говорит разработчик.

Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Статистика активности Test Drive Unlimited: Solar Crown в SteamDB / Nacon

Это, кстати, классическая ситуация для игровой индустрии. Продажи или количество игроков обычно не раскрывают, поэтому все ориентируются на SteamDB или Steam Charts. А эти сервисы показывают только активность на ПК. Поэтому если игра «просела» в Steam — появляются выводы, что она провалилась вообще. Хотя на самом деле онлайн может быть выше на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т. д.

Например, мы выяснили, сколько игроков Test Drive Unlimited: Solar в настоящее время активны в Steam. Но мы ничего не знаем о консольной аудитории — в частности на PS5, которую Nacon считает основной. Ваксин не стал раскрывать цифры по другим платформам — что лишь подтверждает: полная статистика остаётся за кулисами. И также добавляет скептицизма к его словам.

Вопросов становится все больше, если просто зайти на страницу игры в Steam. Там пользователя встречают рецензии об игре — только 37% из них положительные из почти 5 тысяч отзывов. Наверняка и здесь Nacon придумала бы, как выкрутить оценки в то, что пара тысяч человек — лишь малая часть аудитории.

Итак, статистика Steam — это быстро и удобно, но не всегда показательно. Бывают другие примеры искривления данных. Например, Ubisoft в свое время раскрыла, что в Assasin Creed Shadows сыграли 3 млн человек, но ничего не сказала о продажах. Тут еще дело в Game Pass, где не надо покупать копию игры, если она есть в библиотеке. В общем для большинства игроков точная статистика по онлайн и продажам останется скрытой, поскольку от этого зависит и репутация студии, и стоимость акций, и доверие инвесторов.

Источник: Push Square

Популярные новости

Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан
Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты
Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые
Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте
Ютуберу «светит» трехлетнее заключение за обзоры портативных консолей для ретро-игр
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях
В сеть слили пролог Silent Hill F — 3 минуты с Хинако в туманном городе и атмосферная музыка
Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход
Зеленый — хит сезона: NVIDIA побила рекорд по капитализации благодаря буму ИИ
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать
Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Пестициды на полях лишают миллионы фермеров сна — это не метафора
Название ChatGPT придумали в последнюю ночь перед релизом — какой была альтернатива?
Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов
Известный сайт забыл об эмбарго и выдал обзор «Супермена» заранее, вердикт — последний гвоздь в крышку «гроба супергероики»
AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить