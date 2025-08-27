Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19

Steam отдает культовый хоррор-триллер буквально за копейки. Базовая версия хита стоит примерно, как проезд в автобусе.

Это психологический триллер от студии Remedy, которая в свое время создала Max Payne — речь идет об Alan Wake. Первую часть в Steam сейчас продают со скидкой в -95%. Базовая версия стоит всего ₴19, а полный комплект с DLC Alan Wake’s American Nightmare обойдется на несколько гривен дороже — ₴24. Вместе с тем Control Ultimate Edition + Alan Wake Franchise Bundle сейчас отдают за ₴104 (-90%).

Alan Wake впервые появилась еще в 2012 году и быстро завоевала статус культовой игры. В центре сюжета — писатель Алан Вейк, который приезжает в тихий городок Брайт-Фолс, чтобы отдохнуть, но вместо этого попадает в кошмар, где его собственные тексты оживают. Темнота вокруг становится все более реальной, а граница между вымыслом и действительностью стирается с каждой страницей рукописи, которую он находит.

В геймплее немало новаторских идей для своего времени. Механика использования света и темноты заставляет планировать свою защиту от монстров, а не просто бежать вперед с пистолетом. К этому добавляется атмосфера тревоги, а чтобы понять весь сюжет придется подумать. Не случайно в Steam игра имеет рейтинг 93% от игроков.

Для 2025 года безусловно графика выглядит устаревшей, но если вы не слишком придирчивый, то получите удовольствие от геймплея и истории. Первая часть и Control прекрасно раскрывают историю мира и легко подводят игрока к популярной Alan Wake 2. А вот сиквел, к сожалению, владельцы ПК могут найти только в Epic Games, где он стоит ₴1 238.

В Alan Wake 2 герой буквально меняет сюжет в реальном времени, сталкивается с альтернативными измерениями и переживает историю, которая напоминает странный эксперимент. Так что если хотите вернуться в этот мрачный мир Remedy — сейчас это можно сделать дешевле, чем «подышать» возле продуктов в супермаркете.