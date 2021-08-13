Стоимость Reddit превысила $10 млрд





Компания Reddit сообщает, что теперь её стоимость составляет более $10 млрд. Преодолеть важный психологический рубеж удалось после привлечения дополнительного финансирования в сумме $410 млн. При этом ожидается, что последний раунд финансирования увеличится до $700. Компания продолжает развивать и улучшать свой бизнес, устраняя расистские, женоненавистнические и другие противоречивые сообщества, поскольку она готовится к публичному размещению в в будущем.

«Мы всё ещё планируем стать публичными, но у нас пока нет чётких сроков», — заявил в интервью New York Times соучредитель и генеральный директор Reddit Стив Хаффман. «Все хорошие компании должны становиться публичными, когда это возможно».

Ранее в этом году Reddit привлекла финансирование в размере $250 млн, после чего её стоимость составила $6 млрд. Но Хаффман сообщил New York Times, что компания Fidelity Investments обратилась к Reddit с этим новым раундом финансирования и сделала «предложение, от которого мы не могли отказаться».

Reddit получает большую долю своего дохода от рекламы на сайте и быстро развивает свой бизнес. Компания заявляет, что во втором квартале 2021 года выручка от рекламы составила $100 млн, что на 192% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Конечно, по объёмам рекламных доходов Reddit существенно уступает компании Google, которая за тот же период заработала $61,9 млрд, в основном за счёт рекламы в YouTube и Поиске.

Сейчас Reddit имеет около 52 млн ежедневно активных пользователей (для сравнения, у Facebook этот показатель составляет с 1,85 млрд) и более 100 тыс. активных субреддитов. Ранее в этом году компания заявила, что планирует удвоить количество сотрудников к концу 2021 года до примерно 1400 человек.

Стив Хаффман сказал ресурсу New York Times, что новое финансирование будет использовано, чтобы упростить использование сайта для начинающих пользователей и помочь его сообществам расширяться на международном уровне.

Источник: The Verge