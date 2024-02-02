Новости IT-бизнес 02.02.2024 в 15:24 comment views icon

Стоимость Nvidia достигла $1,52 трлн — с рекордным месячным ростом почти на $300 млрд

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2023 года, когда месячный «скачок» составил около $250 млрд.

Nvidia отметилась рекордным всплеском рыночной стоимости в январе, зафиксировав самый большой месячный рост в своей истории — на $300 млрд до в общей сложности $1,52 трлн. Интерес к компании обусловлен повышенным оптимизмом к искусственному интеллекту и ее недавним анонсом относительно расширения предложений для новой технологии.

В декабре прошлого года акции компании достигли новых высот после анонса новых графических процессоров для настольных компьютеров и совершенствования компонентов и программного обеспечения, связанных с искусственным интеллектом.

Вартість Nvidia сягнула $1,52 трлн — із рекордним місячним зростанням майже на $300 млрд

Microsoft в то же время отметилась как самая дорогая компания мира, прибавив $159,36 к своей стоимости, что в основном объясняется ростом спроса на ее облачный сервис Azure. На днях техногигант обнародовал квартальный отчёт о доходах и анонсировал расходы на ИИ, которые, как ожидается, «существенно возрастут» на последовательной основе.

Вартість Nvidia сягнула $1,52 трлн — із рекордним місячним зростанням майже на $300 млрд

По состоянию на среду рыночная стоимость Microsoft составила $2,95 трлн, что подняло ее в рейтинге выше Apple с $2,85 трлн. Meta укрепила свою позицию в прошлом месяце, превысив отметку в $1 трлн рыночной стоимости — впервые с сентября 2021 года. А Tesla потеряла около 24,5% своей стоимости из-за опасений относительно замедления роста. Генеральный директор Илон Маск предупредил, что в этом году рост продаж будет «значительно ниже», несмотря на недавнее снижение цен.

Источник: Reuters

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