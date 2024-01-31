Стоимость ИИ-компаний обвалилась на $190 млрд после отчетов Google и Microsoft

Квартальные отчеты техногигантов разочаровали инвесторов, что привело к падению акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Как сообщает Reuters, ИИ-компании потеряли в общей сложности около $190 млрд рыночной капитализации.

Акции Alphabet упали на 5,6%, поскольку декабрьская выручка от рекламы Google не оправдала ожиданий (хотя по квартальным показателям доход от рекламы достиг $9,2 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году). Компания также отметила, что ее расходы на центры обработки данных для поддержки планов по искусственному интеллекту в этом году вырастут, подчеркивая стоимость жесткой конкуренции с Microsoft. В целом доход Google в прошлом квартале достиг $86 млрд.

Несмотря на рост доходов Google Cloud, который немного превысил целевые показатели Уолл-Стрит, благодаря интересу к искусственному интеллекту, Azure от Microsoft рос быстрее. В целом Microsoft превзошла прогнозы аналитиков относительно квартального дохода ($62 млрд), поскольку новые функции искусственного интеллекта помогли привлечь клиентов к ее облачным службам и службам Windows. Однако ее акции также упали на 0,7%.

В этом месяце интерес Microsoft к искусственному интеллекту помог компании впервые превысить отметку в $3 триллиона рыночной капитализации, затмив Apple.

Акции производителя микросхем Advanced Micro упали на 6% после того, как его прогноз выручки в первом квартале не оправдал оценок.

Акции Nvidia, которые выросли на 27% в январе после более чем утроенного роста в прошлом году благодаря ИИ, также вернули часть этой прибыли в расширенной торговле, в последний раз упав более чем на 2%.

Акции производителя комплектующих для серверов Super Micro Computer, который также выиграл от спроса на искусственный интеллект, упали более чем на 3%.