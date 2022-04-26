Stripe разрешил авторам Twitter получать выплаты в криптовалюте (пока в качестве эксперимента)

Американская компания по обработке электронных платежей запустила пилотный проект по криптовыплатам в Twitter. Соцсеть уже использует инструмент Stripe Connect для выплаты авторам доходов от продуктов монетизации, включая Ticketed Spaces и Super Follows. Теперь авторам позволят получать доходы на криптовалютный кошелек. В компании подчеркивают, что справятся со всеми операциями и никаких изменений в коде Twitter не требуется. Соцсеть не будет брать на себя задачи по хранению или передаче криптовалюты.

Stripe будет поддерживать выплаты в USDC – стабильной монете, привязанной к доллару. Выплаты будут осуществляться через сеть Polygon, которую выбрали за низкую комиссию, скорость, интеграцию с Ethereum и широкую совместимость кошельков (включая MetaMask, Coinbase Wallet и Rainbow).

«Как только создатели получат свои доходы, они могут оставить свой баланс на Polygon, конвертировать в Ethereum или обменять на другую валюту. Со временем мы планируем добавить поддержку дополнительных валют и путей вывода». Каран Шарма, менеджер по продукции Stripe Crypto

В компании планируют до конца года начать поддержку выплат в криптовалюте более чем в 120 странах.