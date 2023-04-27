Суборбитальный космический самолет SpaceShipTwo совершил первый за 2 года полет и готовится к коммерческим миссиям

26 апреля система SpaceShipTwo совершила первый за два года полет, который Virgin Galactic провела в рамках подготовки к коммерческому обслуживанию.

Курс Бізнес-аналітика Ми навчимо аналізувати бізнес-процеси в IT Наші студенти працюють в Dell та Microsoft Теж так хочу

Компания Virgin Galactic разрабатывает и испытывает систему из самолета-носителя и космопланов серии SpaceShip для предоставления услуг космического туризма с начала 2000-х годов. Прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а в 2010-м в воздух впервые поднялся космоплан SpaceShipTwo, получивший название VSS Enterprise. В дальнейшем все испытательные полеты проводились с участием VSS Unity, который был создан на замену первому, потерпевшему аварию во время испытаний в 2014 году.

На днях VSS Unity снова был поднят в небо самолетом-носителем VMS Eve (в каждом аппарате находились по два пилота) из космопорта «Америка» в Нью-Мексико. Unity отделился от носителя на высоте 14 300 метров и начал полет по глиссаде до взлетно-посадочной полосы, где приземлился за 9 минут. Это летное испытание стало первым для VSS Unity после суборбитального полета в космос в июле 2021 года – когда на борту находились основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон и другие сотрудники компании. В дальнейшем как Unity, так и Eve подверглись капитальным ремонтам, в том числе модернизации для повышения скорости полета. Самолет-носитель прибыл на космодром после обновления 27 февраля.

«Полученная во время полета информация «расчистит» дорогу для нашего возвращения в космос и, в конечном счете, приведет к запуску коммерческих услуг», — сказал Майк Мозес, президент отдела космических миссий и безопасности Virgin Galactic.

В будущем Virgin Galactic планирует совершить испытательный полет VSS Unity с четырьмя специалистами компании, которые присоединятся к двум пилотам, чтобы «оценить опыт клиентов и провести наземное обучение». Дата испытания не раскрывается, но в компании говорят, что в течение «ближайших недель» должны проанализировать данные тестового полета Unity, прежде чем совершат полноценный суборбитальный космический полет.

В компании добавили, что такой график позволит Virgin Galactic начать коммерческое обслуживание позже во втором квартале 2023 года. Этот первый коммерческий полет станет специальной исследовательской миссией для ВВС Италии, с которыми Virgin Galactic в 2019 году заключила контракт.

Майкл Колглазер, исполнительный директор Virgin Galactic, сказал во время отчета о доходах 28 февраля, что ожидает, что Unity будет летать раз в месяц – но для этого понадобится некоторое время.

Около 800 частных астронавтов уже зарегистрировались для полетов в Virgin Galactic, и суммы сделок в общей сложности составляют $208 млн, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам. Многие из этих клиентов могут рассчитывать на будущие суборбитальные аппараты класса Delta, которые сейчас разрабатывает Virgin – их полеты могут начаться уже в 2026 году.

Курс Комерційний аудіопродакшн Маєш вуха? Ставай саунд-продюсером Запишіть мене на курс

Разработка еще одного суборбитального аппарата VSS Imagine (который изначально должен быть частью линейки аппаратов под названием SpaceShipIII) пока приостановлена – по словам Колглазера для того, чтобы сосредоточиться на полетах Unity и Eve, а также наращивании производства транспортных средств класса Delta.