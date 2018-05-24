Суд Нью-Йорка счел блокировку Дональдом Трампом пользователей в Twitter неконституционной

Как мы знаем, президент США Дональд Трамп достаточно активен в соцсети Twitter. Причем он, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, пользуется в основном своим личным аккаунтом, а не специальным аккаунтом президента США, переходящим от одного главы государства к другому. В июле 2017 года против Трампа был подан коллективный иск, его инициировали пользователи Twitter, которых Трамп по тем или иным причинам заблокировал. И вот на этой неделе было принято решение по этому делу.

Судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Наоми Райс Бухвальд постановил, что такое поведение со стороны Трампа и любых других государственных служащих нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и доступ к информации. Иными словами, в этом споре суд выбрал сторону истцов, который настаивали на своем законном праве высказывать свое мнение в сети. Судья прямо не запретила Трампу блокировать пользователей, но отметила, что решения суда о неконституционности этих действий для него, как и для любого другого госслужащего, должно быть достаточно.

В Министерстве юстиции США заявили, что «с уважением вынуждены не согласиться» с решением суда и сейчас продумывают дальнейшие шаги. У Белого дома есть 60 дней для подачи апелляции.

По данным CNBC, к настоящему моменту Трамп заблокировал около 150 верифицированных пользователей соцсети (те, что с синей галочкой) и еще «как минимум сотни» обычных аккаунтов.

Трамп уже отреагировал на решение суда лаконичным твитом.

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018

Остается добавить, что на личный аккаунт Трампа в Twitter подписаны 52,2 миллиона, а у его официальной учетной записи президента США подписчиков более чем вдвое меньше – 23,2 миллиона.

Источник: The Verge