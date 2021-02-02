Суд признал Valve виновной в нарушении патентов при создании Steam Controller и обязал её выплатить компенсацию в сумме $4 млн





Федеральный суд присяжных Вашингтона признал виновной компанию Valve в умышленном незаконном использовании интеллектуальной собственности компании SCUF Gaming. Речь идёт о копировании запатентованного дизайна игрового контроллера.

Отмечается, что компания SCUF Gaming ещё в 2011 году зарегистрировала патент, в котором описывается конструкция игрового контроллера с кнопками на задней панели. В 2015 году Valve выпустила собственный Steam Controller с аналогичным расположением кнопок. SCUF Gaming заявила на судебном заседании, что она заранее предупреждала Valve о возможном нарушении принадлежащих ей патентных прав. Однако Valve проигнорировала это обращение. Потому SCUF Gaming обратилась в суд, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и потребовать компенсацию за её незаконное использование.

После рассмотрения дела, Федеральный суд присяжных Вашингтона постановил, что Valve действительно умышленно нарушила патентные права SCUF Gaming. В связи с этим суд обязал Valve выплатить истцу немногим более $4 млн. Дополнительно отмечается, что так как нарушение было совершено умышленно, сумма компенсации может быть увеличена в 3 раза – до более чем $12 млн.

Добавим, судебно разбирательство между SCUF Gaming и Valve стало первым спором в США, весь процесс которого проходил полностью через сервис Zoom.

Источник: law360