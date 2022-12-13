Суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота

Судья предписал компании Tesla бесплатно обновить компьютер системы автономного вождения в автомобиле клиента, благодаря чему тот сможет подписаться на программу Full Self-Driving без дополнительных затрат. Это победа для клиентов, разочарованных тем, что Tesla продавала пакет автономного вождения до того, как компания фактически предоставила полностью функционирующую функцию.

Tesla утверждала, что все её автомобили, произведенные с 2016 года, имеют «всё необходимое оборудование», чтобы стать самоуправляемыми с будущими обновлениями программного обеспечения. Компании всё ещё нужно выполнять это обещание, и ей фактически пришлось обновить аппаратное обеспечение автомобилей, выпущенных после 2016 года. В частности, Tesla пришлось обновить бортовой компьютер, на котором выполняется ПО для автономного вождения. Новый компьютер известен как Hardware 3.0 или компьютер FSD.

Чтобы выполнить своё обещание 2016 года, что будущие автомобили будут иметь «всё необходимое оборудование», чтобы стать самоуправляемыми, Tesla предложила бесплатную модернизацию компьютеров владельцам, заказавшим пакет Full Self-Driving.

Тот факт, что Tesla проводила модернизацию бесплатно, развеял опасения людей по поводу необходимости обновления оборудования для доступа к беспилотному вождению.

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Однако в прошлом году Tesla запустила пакет подписки Full Self-Driving за $199 в месяц. Это позволяло владельцам автомобилей отказаться от разовой покупки пакета Full Self-Driving, который сейчас стоит $15 тыс. Проблема в том, что для владельцев, у которых не было полной модернизации компьютера для самостоятельного вождения, Tesla просила заплатить за компьютер $1500 (позже сумма снизилась до $1000), прежде чем они смогут оформить ежемесячную подписку FSD.

Некоторые автовладельцы посчитали, что такой подход противоречит заявлениям Tesla, что автомобили, произведенные с 2016 года, имеют «всё необходимое оборудование» для самостоятельного вождения. Один из них – Ян Джордан – решил подать жалобу в суд мелких тяжб в штате Вашингтон.

Его автомобиль Model 3 был оснащён компьютером версии 2.5, и Tesla хотела получить от него $1000 за обновление компьютера до версии 3.0, прежде чем он сможет подписаться на FSD. Джордан подал жалобу в суд и выиграл дело, а Tesla даже не явилась в суд, чтобы защищать свои интересы. При этом судья фактически признал доводы Джордана, в которых он называл заявления Tesla «ложной рекламой».

Отметим, это не первый иск, поданный против Tesla в связи с её рекламой «полностью автономного вождения». В сентябре владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Совсем недавно компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством».

Что интересно, Ян Джордан подал отдельную жалобу в суд на компанию в связи с потерей функциональности в другом его автомобиле Tesla, который был оснащён оригинальным медиаблоком MCU1. Несмотря на то, что на него всё ещё действовала гарантия, Tesla заявила, что не может решить проблему, и вместо этого рекомендовала платное обновление до медиакомпьютера нового поколения (MCU 2).

Судья постановил, что это было нарушением условий гарантии, и обязал Tesla выплатить Джордану $1657,50 — стоимость перехода на новый компьютер. Он даже предписал выплатить $500, чтобы компенсировать потерю AM-радио, поскольку решение Tesla по обновлению до нового компьютера привело к потере этой функции, которой нет в MCU 2.

Параллельно с судебными исками от клиентов, Минюст США проводит собственное расследование по обещаниям Tesla. Также в августе 2021 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование серии аварий — одна из которых со смертельным исходом (когда автомобиль Tesla, оснащенный автопилотом, врезался в припаркованные машины скорой помощи). Чиновники администрации в июне активизировали свое расследование — оно охватывает 830 000 автомобилей Tesla с автопилотом и 16 аварий с участием электромобилей, а также стационарных автомобилей экстренного реагирования и дорожного обслуживания.

Источник: electrek