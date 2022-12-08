Tesla прокомментировала иск из-за Full Self-Driving: «Неспособность реализовать долгосрочную цель — не мошенничество»

С 2016 года Tesla утверждает, что ее электромобили, произведенные в будущем, будут иметь необходимое оборудование для полностью автономного вождения. Однако свое обещание компания пока не выполнила, а некоторые владельцы автомобилей вообще сомневаются в возможности Tesla реализовать эту идею. Что и привело к судебному иску.

В сентябре владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Компания подала ходатайство об отклонении иска на прошлой неделе с кратким комментарием:

«Неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством».

Термин «долгосрочная желаемая цель» очень осторожно описывает вездесущую рекламу автопроизводителя о полностью автономном вождении. Но такой подход может усложнить принятие положительного решения по иску водителей. Владельцы автомобилей Tesla должны доказать, что компания намеренно вводила клиентов в заблуждение, заставляя их думать, что они покупают транспортные средства, которые станут беспилотными; а также доказать, что в Tesla знали, что не смогут выполнить обещание.

Автопроизводитель действительно никогда не называл конкретные временные рамки для достижения своих целей. Генеральный директор компании Илон Маск заявлял о 2016 году, однако впоследствии несколько раз откладывал срок.

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Бета-версия FSD была запущена в октябре 2020 года, и, согласно последним общедоступным данным, в настоящее время в ней зарегистрировано более 100 000 участников из числа владельцев Tesla во всем мире. Сегодня автомобили Tesla стандартно поставляются с автопилотом. За дополнительные 15 тысяч долларов владельцы могут приобрести вариант Full Self-Driving. Маск обещал, что функция когда-то обеспечит полностью автономные возможности, но на сегодня FSD все еще предполагает участие водителя в управлении автомобилем во время движения. Tesla заявляет, что сейчас FSD приобрели 160 тысяч клиентов.

В ходатайстве Tesla отмечается, что иск сам демонстрирует, что компания сейчас работает над достижением цели самостоятельного вождения:

«Напротив, обвинения демонстрируют, что Tesla постоянно совершенствует свою технологию помощи водителю (ADAS), выпуская обновления программного обеспечения с целью достижения больших и лучших возможностей автономности в будущем».

Tesla также ссылается на несколько комментариев, сделанных компанией и генеральным директором Илоном Маском, предупреждающих, что возникнут проблемы с выводом на рынок автономного управления.

«Кроме того, с самого начала Tesla ясно дала понять, что пройдет «значительный временной промежуток» до того, как настоящее самостоятельное вождение будет одобрено регуляторами».

Компания завершает свой аргумент тем, что в иске «не указывается конкретный срок, обещанный Tesla для выпуска полностью автономных возможностей широкой общественности».

Параллельно с судебными исками от клиентов, Минюст США проводит собственное расследование по обещаниям Tesla. Также в августе 2021 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование серии аварий — одна из которых со смертельным исходом (когда автомобиль Tesla, оснащенный автопилотом, врезался в припаркованные машины скорой помощи). Чиновники администрации в июне активизировали свое расследование — оно охватывает 830 000 автомобилей Tesla с автопилотом и 16 аварий с участием электромобилей, а также стационарных автомобилей экстренного реагирования и дорожного обслуживания.

Источник: Electrek