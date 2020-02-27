Surface Duo позволит просматривать уведомления и входящие вызовы в приоткрытом состоянии

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Корпорация Microsoft не спешит делиться подробной информацией о программных возможностях своего складного устройства с двумя дисплеями Surface Duo. Как мы знаем, этот аппарата работает под управлением ОС Android, но содержит специальную оболочку, которая напоминает интерфейс ОС Windows 10X. И пока Microsoft хранит молчание, узнать дополнительные возможности устройства позволяют сторонние утечки.

Так, в сервисе микроблогов Twitter пользователь WalkingCat опубликовал видео, в котором демонстрируется возможность частичного открытия Surface Duo для работы с уведомлениями. Уведомления Android автоматически отображаются на правом дисплее, что позволяет легко просматривать и отклонять их, не открывая устройство полностью.

Пользователь также имеет возможность просматривать входящие телефонные вызовы. При этом полное открытие Surface Duo позволяет ответить на входящий звонок. Предполагается, что закрыв устройство, пользователь отклоняет вызов или отключает звук вызова. Это программная альтернатива от Microsoft, позволяющая избежать использования дополнительного внешнего дисплея, который можно встретить в устройствах Samsung Galaxy Z Flip.

Как ожидается, Microsoft поделится более подробными сведениями о складных устройствах с двумя дисплеями Surface Duo и Surface Neo во время проведения конференции для разработчиков Build в мае.

Источник: The Verge