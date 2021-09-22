Surface Laptop Studio – самый мощный из ноутбуков Microsoft, он получил новый шарнир и цену от $1600





Вместе с другими устройствами корпорация Microsoft анонсировала Surface Laptop Studio. Это преемник линейки производительных ноутбуков Surface Book, который получил существенно переработанный дизайн. Дисплей теперь не съёмный, но устройство всё же можно использовать в качестве планшета благодаря режиму Studio.

Microsoft Surface Laptop Studio позиционируется в качестве самого мощного из когда-либо выпущенных устройств Surface. Аппарат комплектуется 4-ядерным процессором Intel 11-го поколения. На выбор пользователей доступны версии чипов Core i5 или Core i7. Конфигурации с процессорами Core i5 довольствуются интегрированной графикой Intel Iris Xe. В то же время модели с процессорами Core i7 содержат уже дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти. Конфигурации также могут включать 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ. В устройстве доступны два порта USB 4 с Thunderbolt 4, а также обычный порт зарядки Surface Connect и разъем для наушников 3,5 мм.

Наиболее заметные нововведения в Microsoft Surface Laptop Studio реализованы в дисплее и дисплейном шарнире. 14,4-дюймовый PixelSense Flow дисплей имеет разрешение 2400×1600 точек, поддерживает частоту обновления до 120 Гц и Dolby Vision. Новый шарнир Dynamic Woven Hinge позволяет трансформировать ноутбук в три различных режима работы: Laptop, Stage и Studio.

В режиме Laptop дисплей располагается так же, как на обычном ноутбуке. При этом клавиатура и тачпад полностью доступны. В режиме Stage нижняя часть дисплея выдвигается вперёд и закрывает клавиатуру, но тачпад остаётся доступным. Такой режим подходит для просмотра видео, игр, стриминга или проведения презентаций. Наконец, режим Studio располагает дисплей почти горизонтально, что удобно для рукописного ввода или рисования новым стилусом Surface Slim Pen 2.

Новый ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio уже доступен для предварительного заказа по цене от $1599,99. Его фактические поставки начнутся 5 октября.

Источник: The Verge