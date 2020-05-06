Новый ноутбук Microsoft Surface Book 3 оснащён процессорами Intel 10-го поколения, более производительными SSD и новыми GPU NVIDIA





Одновременно с планшетом Surface Book 2 корпорация Microsoft анонсировала и новый ноутбук Surface Book 3. Устройство получило более современные и производительные комплектующие по сравнению с предшественником.

Новые 13,5- и 15-дюймовая версии Surface Book 3 выглядят точно так же, как и модели предыдущего поколения. Как и ранее, пользователь имеет возможность отделить дисплей от клавиатурного блока и использовать его в качестве большого планшета. Сенсорный дисплей поддерживает возможность использования цифрового пера Surface Pen.

Вместе с тем, ноутбук получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Так, в 13,5-дюймовой модели предлагаются конфигурации с 4-ядерным чипом Intel Core i5-1035G7 и интегрированным графическим ядром Iris Plus или же с более производительными комплектующими в виде процессора Intel Core i7-1065G7 (тоже 4-ядерного) и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. 15-дюймовая модель ноутбука несёт на борту процессор Intel Core i7-1065G7 и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, которую при желании можно заменить на версию NVIDIA Quadro RTX 3000.

Обе модели могут быть оборудованы оперативной памятью объёмом до 32 ГБ и твердотельными накопителями ёмкостью до 2 ТБ. При этом производитель отмечает, что в серии Surface Book 3 используются более скоростные накопители, чем раньше. Ещё одним улучшением стало использование более мощного комплектного адаптера питания мощностью 127 Вт в случае 15-дюймовой модели. Устройства предыдущего поколения комплектовались адаптерами мощностью 102 Вт, которые не могли обеспечить ноутбук необходимой энергией при высоких нагрузках, например, в играх. Продолжительность автономной работы может достигать 17,5 часа.

Интерфейсы подключения доступны в виде двух портов USB-A, одного порта USB-C с поддержкой USB Power Delivery 3.0, порта Surface Connect и полноразмерного слота для карт памяти SD UHS-II. Порта Thunderbolt в новинке нет, и представители Microsoft заявляют, что отказ он него вызван интересами безопасности. Для тех, кому указанных интерфейсов покажется мало, доступна новая док-станция Surface Dock 2. Она включает четыре порта USB-C, поддерживает быструю зарядки и позволяет выводить изображение на два внешних монитора с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Док-станция получила кабель Surface Connector увеличенной длины, что позволит более удобно размещать её рядом с ноутбуком.

Новый ноутбук Microsoft Surface Book 3 поступит в продажу с 21 мая. Цена 13,5-дюмовой модели в базовой конфигурации 8 ГБ ОЗУ и накопитель ёмкостью 256 ГБ стартует с отметки $1600. Более крупная 15-дюймовая версия в конфигурации 16/256 ГБ стоит уже $2300.

Источник: The Verge